RTL2 strahlt Die Wollnys vorerst nicht aus. Hintergrund sind schwere Vorwürfe gegen Silvia Wollny. Die Tochter Loredana macht ihre Mutter dafür verantwortlich.

Der deutsche Fernsehsender RTL2 hat die weitere Ausstrahlung der langjährigen Dokusoap " Die Wollnys" vorerst vollständig gestoppt. Dies betrifft die bereits produzierte und für den 26. November 2026 geplante neue Folge ebenso wie alle weiteren Episoden. Die Entscheidung des Senders fällt im Kontext schwerwiegender Anschuldigungen, die in Richtung der Familienoberhauptin Silvia Wollny gerichtet wurden und nun eine Pause im Programm erfordern.

Rassistische Anschuldigungen stoppen Ausstrahlung

Familie Wollny ist seit 15 Jahren fester Bestandteil des Programms von RTL2 und seit 2011 eine Quote-Tragerin. Normalerweise führten familiäre Auseinandersetzungen zu steigenden Einschaltquoten, doch nun wurde mutmaßlich eine rote Linie überschritten. Die Verantwortlichen des Senders haben entschieden, auf die Ausstrahlung der aktuellen Staffel zu verzichten, bis die im Raum stehenden Vorwürfe geklärt sind.

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Kern des Konflikts ist die Tochter Loredana Wollny, die behauptet, ihre Mutter habe ihren Ehemann Servet Özbek in Sprachnachrichten rassistisch beleidigt. Ob diese Vorwürfe zutreffend sind, bleibt aus externer Sicht vorerst ungeklärt. Der Sender betrachtet die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie jedoch sehr ernst und zieht entsprechende Konsequenzen.

RTL2 betont Werte von Vielfalt und Respekt

Ein Sprecher von RTL2 bestätigte die vorübergehende Pause der Doku-Soap. Man wolle bis zur weiteren Klärung der Anschuldigungen keine neuen Folgen ausstrahlen. Der Sender positioniert sich klar und verweist darauf, dass er für Vielfalt, Respekt und einen verantwortungsvollen Umgang miteinander stehe. Die Konsequenzen dieser Haltung fallen damit eindeutig aus.

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Dieser Schritt ist ungewöhnlich, da die Wollnys seit Jahren zum festen Programmrepertoire gehören. Die aktuellen Vorfälle zeigen jedoch, dass der Sender bereit ist, bei gravierenden Vorwürfen gegen das Programmprinzip einzugreifen. Die bereits abgedrehten Folgen bleiben zunächst im Lager, bis eine Einigung oder Klärung erzielt wurde.

Programmplanungen und Ersatz durch Comedy

Betroffen ist nicht nur die Ausgabe, die ursprünglich für den Donnerstag, den 26. November 2026, angesetzt war. Sämtliche weiteren Episoden bis zur Klärung der Vorwürfe fallen aus. Für den betroffenen Sendeplatz springt kurzfristig ein anderer Star ein. An diesem Donnerstag wird Hugo Egon Balder seine Comedy-Show "Genial daneben" wiederholen.

Diese Programmänderung ersetzt die eigentlich geplante Folge der Wollnys. Die Entscheidung von RTL2 zeigt, wie sensibel der Sender mit aktuellen Entwicklungen im Umfeld seiner Starfamilie umgeht. Die Wartezeit auf neue Inhalte ist damit vorerst ungewiss, während die Vorwürfe im Hintergrund weiter diskutiert und geprüft werden.