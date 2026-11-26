RTLZWEI strahlt die Wollnys nicht aus, nachdem Tochter Loredana rassistische Beschimpfungen ihrer Mutter Silvia Wollny gegen Servet Özbek behauptet.

Der deutsche Privatsender RTLZWEI hat die Ausstrahlung der aktuellen Staffel der bekannten Dokusoap Wollnys vorübergehend eingestellt. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem schwerwiegende Vorwürfe gegen die Familienoberhaupt Silvia Wollny öffentlich geworden sind. Der Sender gab bekannt, dass man die aktuellen Entwicklungen im Umfeld der prominenten Familie äußerst ernst nimmt und die Ausstrahlung bis zu einer klärenden Lageentscheidung aussetzt.

Schwere Vorwürfe gegen Familienoberhaupt

Die Grundlage für diese drastische Maßnahme bilden spezifische Anschuldigungen, die von der Tochter des Familienvorstands, Loredana Wollny, geäußert wurden. Sie behauptet, ihre Mutter Silvia Wollny habe ihren Ehemann Servet Özbek in Sprachnachrichten rassistisch beleidigt. Diese konkreten Vorwürfe haben dazu geführt, dass die Verantwortlichen bei RTLZWEI den Schritt gewählt haben, bereits abgedrehte Inhalte nicht zu senden, obwohl es sich um eine langjährige Produktion handelt.

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Entscheidung des Senders RTLZWEI

Ein offizieller Sprecher des Senders bestätigte gegenüber der Presse, dass man die gemachten Aussagen sorgfältig prüft und die Situation kritisch bewertet. RTLZWEI betont in seiner Stellungnahme, dass man für Vielfalt, Respekt und einen verantwortungsvollen Umgang in den eigenen Programmen eintrete. Aufgrund dieser Werte und der Schwere der Beschuldigungen wurde die Entscheidung getroffen, die geplante Ausstrahlung bis zur Klärung der Anschuldigungen auszusetzen.

Auswirkungen auf das Programm am 26. November

Betroffen von der Aussetzung ist nicht nur die Ausgabe, die ursprünglich für Donnerstag, den 26. November 2026, geplant war. Auch sämtliche weiteren Episoden der aktuellen Staffel werden nicht gesendet, bis weitere Klarheit über die Vorwürfe besteht. Die Dokusoap läuft seit 15 Jahren im Programm von RTLZWEI und gilt als festen Bestandteil des Sendeplans, was die Entscheidung für einen Stopp umso bemerkenswerter macht.

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Programmänderung mit Comedy-Show

Anstelle der Wollnys springt kurzfristig eine andere Sendung in den Sendeplan ein. Am betroffenen Donnerstag wird eine Wiederholung der Comedy-Show Genial daneben von Hugo Egon Balder ausgestrahlt. Diese Maßnahme stellt sicher, dass das Programmloch geschlossen wird, während der Sender Zeit gewinnt, um die Situation rund um die Familie Wollny und die vorliegenden Vorwürfe zu bewerten.

Bisherige Quoten und familiäre Konflikte

Es ist ungewöhnlich, dass keine neuen Folgen der Wollnys ausgestrahlt werden, da familiäre Streitigkeiten in der Vergangenheit oft ein Grund für hohe Einschaltquoten waren. Seit 2011 sorgten solche Konflikte regelmäßig für erfolgreiches Fernsehen. Nun scheint jedoch eine Grenze überschritten worden zu sein, da die Art der Vorwürfe - rassistische Beleidigungen - von den Verantwortlichen als nicht vereinbar mit den eigenen Grundwerten des Senders eingestuft wird.