Silvia Wollny hat auf Instagram ein Video-Statement veröffentlicht, in dem sie sich zu den Rassismus-Vorwürfen gegen sie äußert. Dabei räumt das Oberhaupt der bekannten Großfamilie eigene Fehler ein.

Silvia Wollny hat auf Instagram ein Video-Statement veröffentlicht, in dem sie sich zu den Rassismus-Vorwürfen gegen sie äußert. Dabei räumt das Oberhaupt der bekannten Großfamilie eigene Fehler ein.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte diese Sprachnachrichten, die von ihrer Mutter Silvia stammen sollen und in denen rassistische Ausdrücke zu hören sind.. RTLzwei veröffentlichte ein Statement auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Advertisement

Advertisement

„Wir nehmen die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie Wollny sehr ernst“, heißt es darin. Man beobachte die weiteren Entwicklungen und habe sich dazu entschieden, „vorerst keine weiteren neuen Folgen“ zu zeigen.die Vorwürfe zurückgewiesen. Nun ruderte die Mutter der Großfamilie zurück und räumte Fehler ein: „Hallo ihr Lieben, ich wollte mich ganz einfach noch mal persönlich bei euch entschuldigen für die Aussage, die ich gemacht habe“, beginnt sie das Video-Statement, das sie am Donnerstag auf ihrem Profil veröffentlichte.