RTLZWEI stoppt die Ausstrahlung neuer Folgen der Wollnys. Auslöser sind schwere Rassismusvorwürfe von Loredana Wollny gegen ihre Mutter Silvia Wollny im Internet.

Der Sender RTLZWEI hat die Ausstrahlung neuer Episoden der Reality-Show Die Wollnys umgehend gestoppt. Diese radikale programmliche Maßnahme erfolgte unmittelbar nach schweren Vorwürfen der 22-jährigen Tochter Loredana Wollny gegen ihre 61-jährige Mutter und Serien-Chefin Silvia Wollny. Damit zieht der Fernsehsender Konsequenzen aus einer Krise, die die seit 2011 laufenden Aufzeichnungen der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands vorübergehend beendet.

Plattform Instagram löst Programm-Stopp aus

Loredana Wollny und ihr 27-jähriger Ehemann Servet Özbek haben am Wochenende auf der Social-Media-Plattform Instagram eine Kontroverse entfacht, die nun den Sender erreicht. In einem veröffentlichten Video setzten die beiden Sprachnachrichten ab, die laut ihren Angaben von Silvia Wollny stammen. In diesen Tondateien sollen rassistische Beleidigungen gegen Servet Özbek und seine Familie vorgetragen worden sein. Die Vorwürfe beziehen sich dabei konkret auf die Kindheit von Servet Özbek, der laut seinen eigenen Angaben Schuhe putzte, um zur wirtschaftlichen Versorgung seiner Familie beizutragen.

Also read Nach Rassismusvorwürfen: RTLZWEI stoppt Ausstrahlung von „Die Wollnys“

Neue Vorwürfe zu Kurdisch und Dreharbeiten

Neben den rassistischen Beschuldigungen erhebt Servet Özbek weitere spezifische Kritikpunkte gegenüber seiner Schwiegermutter. Er gibt an, dass sich Silvia Wollny bei vergangenen Dreharbeiten massiv an dem Umstand gestoßen hat, dass er sich mit einem Mitarbeiter der Produktionscrew auf Kurdisch unterhielt. Diese Äußerungen deuten auf eine kulturelle Unverständnis-Haltung innerhalb der Familienhierarchie hin, die nun öffentlich gemacht wurde. Beide Parteien haben ihre Positionen damit in einem für die Zuschauer bisher ungewohnten Maße hinterfragt.

Ungeklärte Echtheit der Audioaufnahmen

Offizielle Stellen des Senders und unabhängige Dritte konnten die Authentizität der besagten Audioaufnahmen sowie deren genauen historischen Kontext bis heute nicht verifizieren. Trotz dieser fehlenden faktischen Bestätigung der Tonbänder reagiert das Management des Fernsehsenders entschlossen auf die öffentliche Empörung. Die Uncertainty regarding the evidence ist für den Sender dabei sekundär im Vergleich zur notwendigen strategischen Abgrenzung.

Advertisement

Konsequenzen für den Sendetermin am Donnerstag

Als direkte Reaktion auf die Vorfälle wurde die für kommenden Donnerstag geplante Ausstrahlung einer neuen Folge der Serie Die Wollnys aus dem Programm entfernt. Statt der neuen Episode der Wollnys zeigt der Sender auf dieser Sendezeit wiederholte Sendungen der Comedy-Show Genial daneben. Diese Verschiebung markiert einen plötzlichen Bruch in der sonst regen Ausstraltungspraxis der langjährigen Familienserie. Die Maßnahme gilt als vorläufig, bis sich die Lage weiterentwickelt.

Historischer Kontext der Serie

Die Produktion Die Wollnys begleitet den turbulenten Alltag der Großfamilie um Silvia Wollny seit Januar 2011. In diesem Zeitraum sind insgesamt mehr als 400 Folgen und 24 Staffeln entstanden. Das Format hat sich zu einem festen Bestandteil des deutschen TV-Morgens entwickelt. Die Serienfortführung wird von der Kölner Produktionsfirma Yellowstone Productions übernommen, die eine Schwesterfirma der Fandango Film TV Productions GmbH ist. Eine finale Aussage zur künftigen Ausstrahlung neuer Episoden wurde seitens des Sendermanagements noch nicht gemacht.