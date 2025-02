RTX 5080 Gaming-PC: Leistung und Preis-Vorteil

Dieser GameStar Gaming-PC bietet die leistungsstarke Nvidia RTX 5080 Grafikkarte zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Erlebe flüssiges 4K Gaming mit Multi Frame Generation und reduzierten Latenzen dank Nvidia Reflex 2. Der AMD Ryzen 7 7800X3D Prozessor sorgt für maximale Leistung.

Der für mich beste Gaming-PC mit RTX 5080 ist gerade sogar günstiger als selber bauen! Schnappt euch Nvidias neue 4K-Grafikkarte. Für bestes Gaming in 4K braucht es auch ordentliche Hardware. Mit diesem Gaming-PC spart ihr euch gerade richtig viel Geld und das trotz hochwertigster Komponenten wie dem AMD Ryzen 7 7800X3D und der neuen RTX 5080 . Gerade könnt ihr mächtig sparen, denn der GameStar PC mit RTX 5080 ist deutlich unter dem Selbstbau-Preis.

Wer behauptet denn, dass Gaming-PCs mit den neuen Grafikkarten immer die Welt kosten? Unser GameStar PC bietet euch eine absolute Leistung und kostet dabei deutlich weniger als der Selbstbau. So könnt ihr eure Games in bester Auflösung, komplett flüssig erleben und müsst bei keinem Spiel Kompromisse eingehen. Doch unsere GameStar-PCs haben noch einige auf Lager. Da während des chinesischen Neujahres die Produktion in China und Taiwan für zwei Wochen ausfiel, gehen wir davon aus, dass das sowieso schon knappe Angebot, mit dem noch knapper wird. Die neue RTX 5080 sorgt mit all ihren Features für ein ordentliches Leistungs-Upgrade. Nvidia GeForce RTX 5080 habt ihr alle Features der neuen Grafikkartengeneration, ohne das große Problem der Verfügbarkeit und dem unfassbar hohen Preis. Bei verrückten 4000-5000€ befindet sich gerade die Flaggschiffgrafikkarte (sollte sie mal irgendwo verfügbar sein). Das ist mehr als unser 4K-Gaming-PC gesamt kostet! Mit Multi Frame Generation sind flüssige Bilder, selbst bei grafisch anspruchsvolleren Titeln, absolut kein Problem mehr. Mit dem neusten Upgrade des Prozessors erhaltet ihr einen ordentlichen Boost in puncto Rechenleistung. So steigt die Speicherbandbreite von 716,8GB/s auf 960GB/s und macht kurzen Prozess mit Grafikbomben. Obendrein bekommt ihr mit der 5000er-Generation das neue Nvidia Reflex 2 direkt und müsst nicht warten, bis das Upgrade es irgendwie auf die älteren Generationen schafft. Dank des neuen Systems verringert ihr eure Latenzen in Games drastisch und behaltet so die Oberhand euren Spielen. Besonders spannend für Spieler von Multiplayer-Shootern, in denen jedes bisschen Verzögerung über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Die AMD Ryzen 7 7800X3D ist eine Powerhouse-CPU, die für Gaming-Enthusiasten entwickelt wurde. Gerade für Gamer lohnt sich die mächtige CPU besonders. Die Top-Gaming-Prozessor steigert AMD die L3-Cache-Speicherkapazität und sorgt so für geringere Latenzen und beschleunigte Zugriffszeiten. Besonders beim Gaming mit schnellen Effekten profitiert ihr von der zusätzlichen Leistung. Ihr wolltet mit der neuen Grafikkarten-Generation einen neuen Rechner kaufen, habt aber nicht genug für die High-End-Grafikkarten gespart? Mit der RTX 5080 bekommt ihr jetzt das beste High-End-Gaming-Erlebnis für euer Geld. Wir verbauen in unseren GameStar-PCs nur qualitativ hochwertige Hardware bekannter Hersteller, wie zum Beispiel die unseres Partners ASUS. Der Zusammenbau geschieht bei unserem Partner BoostBoxx – der Gamingsparte von CSL-Computer GmbH, die einer der größten Systemintegratoren Europas ist. Ihr könnt entscheiden, was in euren Gaming-PC kommt. Auf der Seite von BoostBoxx könnt ihr jeden GameStar-PC konfigurieren und euren Wünschen anpassen. Der Zusammenbau des PCs durch unsere Profis ist kostenlos. Und weil wir Vertrauen in die Qualität unserer GameStar-PCs haben, hat jeder Rechner drei Jahre Garantie. Sollte wider Erwarten doch einmal etwas nicht funktionieren, wird der PC bei euch kostenlos abgeholt, repariert und wieder kostenlos an euch zurückgeschickt.GameStar-Gaming-PCs stehen für eine besonders hohe Qualität im Hinblick auf die Zusammenstellung und die Wertigkeit der Komponenten. Das unterstreicht jetzt auch das offizielle Asus-Siegel Powered by Asus. Alle unsere Gaming-PCs, nutzen besonders langlebige Mainboards und Grafikkarten von Asus, sind optimal aufzurüsten und haben drei Jahre Garantie. Die RTX 5090 ist überall vergriffen, doch mit diesem GameStar PC erlebt ihr Kingdom Come: Deliverance 2 auch in Ultra-Settings für deutlich weniger Gel





