RTX 5090 ve 5080 Çok Pahalı mı? En İyi Alternatiflere Bir Bakış

Nvidia'nın yeni RTX 5090 ve 5080 kartları, piyasaya sürülür sürülmez hem bulunamaması hem de yüksek fiyatlarıyla oyuncuları hayal kırıklığına uğratıyor. Ancak unutulmaması gereken daha uygun fiyatlı bir alternatif var: AMD'nin Radeon 7900 XTX'si. Bu makale, 7900 XTX'nin RTX 5080'ye karşı sunduğu avantajları ve onu neden değerli bir alternatif olarak gördüğümüzü detaylı bir şekilde ele alıyor.

RTX 5090 'nın bulunamaması ve RTX 5080 'nin yüksek fiyatı, PC oyuncuları arasında hayal kırıklığına yol açsa da, çoğu zaman göz ardı edilen ve fiyatının yarısından daha düşük olan bir alternatif var. RTX 5090 'ın referans tasarımı, piyasaya sürülmeden önce scalper'lara satılınca ülkemizde bulabildiniz bile. RTX 5080 'nin fiyatları, hedeflenen önerilen satış fiyatından oldukça uzakta. \En iyi alternatif, AMD'nin Radeon 7900 XTX'si olabilir.

Bir süredir pazarda olan bu kart, hala rakiplerinin üzerinde bir fiyat-performans oranına sahip. Başlangıç fiyatı 1.149 € olan 7900 XTX, şu anda daha uygun fiyatlara satılıyor. Nvidia'nın RTX 5080 için hayal kurduğu fantastik fiyat, yakın gelecekte gerçekleşmeye pek yatkın değil. 7900 XTX, özellikle de pazara girişinden beri AMD'nin grafik kartının sahip olduğu önemli avantajlar göz önüne alındığında, Value-King olarak kalmaya devam edecek. \WQHD ve FHD'de, 7900 XTX hem RTX 5080'den daha iyi hem de neredeyse aynı 1% düşük FPS değerlerine sahip. Bu değer, görüntüde 'Smoothness' için oldukça önemlidir. Daha düşük değerler, 'Ruckler' hissinin daha belirgin olmasına neden olur. Test sisteminde AMD Ryzen 7 9800X3D, 32 GB DDR5-6000 ve Windows 11 kullanılmıştır. \Bu nedenle, WQHD'yi veya hatta FHD'yi tercih ediyorsanız, Radeon RX 7900 XTX, yeni RTX 5080'ye harika bir alternatif olabilir. Özellikle de oyunlarınızda daha fazla FPS'ye değer veriyorsanız, 4K'yı ve onluk FPS'yi tercih etmek yerine. 7900 XTX'nin maliyetinden tasarruf ederek, diğer oyunculara kıyasla daha fazla FPS elde edebilirsiniz. XFX tasarım, benim görüşüme göre oldukça hoş ve sade. Ayrıca, aşırı yüklenmiş 12VHPWR konektörü olmadan geliyor





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