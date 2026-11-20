Über 200.000 Ausreisepflichtige in Deutschland. Analyse der Duldungsgründe, fallenden Abschiebezahlen und des umstrittenen Ruanda-Modells.

Die Bundesregierung plant, Ausreisepflichtige in Abschiebezentren nach Ruanda zu überführen, um sie von dort in ihre Heimatländer zurückzuführen. Hintergrund ist die Herausforderung, über eine Viertelmillion Menschen zur Ausreise zu bewegen, die keinen legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland besitzen. Dieser Plan stößt auf Kritik von Experten und ist Teil einer umfassenden Migrationspolitik, die auf Abschreckung und vertragliche Kooperationen setzt.

Ausreisepflichtige und Duldungen nach Stand September

Ende September dieses Jahres hielten sich insgesamt 200.601 Menschen mit einer Duldung in Deutschland auf. Rund 60 Prozent der insgesamt rund 250.000 Ausreisepflichtigen sind abgelehnte Asylbewerber. Die Duldung setzt den Vollzug der Abschiebung zwar zeitweise aus, macht die Personen aber nicht zu legalen Einwohnern. Solange Abschiebungshindernisse bestehen, bleiben sie im Land, verlieren aber nach einem festen Ausreisetermin ihre Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

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Die Gründe für eine Duldung sind vielfältig und oft bürokratischer Natur. Im Juni 2026 waren 48.714 Personen wegen fehlender Ausweisdokumente geduldet. Bei 18.275 Menschen war die Identität ungeklärt. Zudem gibt es 29.528 Fälle, in denen familiäre Beziehungen, wie zum Beispiel Kinder mit Aufenthaltserlaubnis, der Abschiebung entgegenstehen. Weitere Hindernisse können laufende Ausbildungen oder Krankheiten sein.

Scheitern von Rückführungen und Kooperation

Auch wenn keine formellen Hindernisse vorliegen, scheitern viele Rückführungen in der Praxis. Ein wesentlicher Faktor ist, dass Betroffene untertauchen und nicht auffindbar sind. Zudem führen gestrichene Flüge oder fehlende Reisedokumente aus dem Zielstaat zum Stopp der Deportationen. Hinzu kommt, dass sich immer mehr Piloten weigern, Ausreisepflichtige in Linienmaschinen zu befördern. Im ersten Halbjahr wurde dies in 280 Fällen mit Verweis auf die Sicherheit an Bord begründet.

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Migrationsexperte Constantin Hruschka erklärt, dass Herkunftsländer oft nicht oder unzureichend mit Deutschland kooperieren. Ohne gültige Dokumente ist eine Rückkehr in den Heimatstaat rechtlich unmöglich. Staaten wie der Iran oder Pakistan haben bislang keine Abkommen zur Rücküberstellung unterzeichnet. Hruschka betont, dass Personen zur Mitwirkung, etwa bei der Organisation der Ausreise, verpflichtet werden müssten, was in der Realität oft nicht geschieht.

Kritik am Modell Ruanda und politische Strategien

Die Einführung von Abschiebezentren in Ruanda wird von Juristen wie Constantin Hruschka kritisch bewertet. Er bezweifelt, dass das Modell viele Personen abschreckt, da es unrealistisch erscheint, große Zahlen dorthin zu verbringen. Erfahrungen aus anderen Ländern wie Australien, dem Vereinigten Königreich oder Italien zeigen, dass solche Pläne schwer umzusetzen sind. Stattdessen verunsichere diese Politik auch legal im Land lebende Menschen.

Parallel dazu versucht die Bundesregierung, abgelehnte Asylbewerber durch finanzielle Anreize zur Ausreise zu bewegen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres machten jedoch nur gut 9.000 Ausländer von diesen Angeboten Gebrauch. Gleichzeitig ging die Zahl der tatsächlichen Abschiebungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18,2 Prozent zurück. Bei aktiver Verhinderung der Abschiebung, etwa durch das Unterlassen der Mitarbeit bei der Dokumentenbeschaffung, können Sanktionen wie Leistungskürzungen oder eine Wohnsitzpflicht verhängt werden.