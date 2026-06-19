Ruben Amorim's First Transfer Hammer: Gonçalo Ramos from Paris Saint-Germain on the Menu

The new AC Milan coach, Ruben Amorim, has already made his first transfer move, reportedly signing Gonçalo Ramos from Paris Saint-Germain. Ramos, a 24-year-old Portuguese international, is expected to strengthen the team's attack. However, the deal is not straightforward due to the high valuation of Ramos by PSG, which could put a strain on Milan's budget. The Italian club is reportedly working on a creative solution, possibly involving a loan with an option to buy in the future.

Kaum vorgestellt, soll Ruben Amorim bereits den ersten Transfer hammer bei der AC Mailand angeschoben haben. Mit dem Ex-United-Coach sitzt ein neuer Trainer auf der Bank, der offenbar schon einen klaren Wunsch für die Offensive hat.

Wie die italienischen Sportzeitungen "Gazzetta dello Sport" und "Tuttosport" übereinstimmend berichten, soll Gonçalo Ramos von Paris Saint-Germain ganz oben auf der Einkaufsliste des neuen Milan-Coachs stehen. Der portugiesische Nationalspieler gilt demnach als ideale Besetzung für die Sturmspitze in Amorims System. Ein einfacher Deal wird das allerdings nicht. Laut "Gazzetta dello Sport" bewertet PSG seinen Angreifer mit rund 40 Millionen Euro.

Eine Summe, die Milan grundsätzlich stemmen könnte, die das Budget aber erheblich belasten würde. Deshalb arbeiten die Italiener offenbar an einer kreativen Lösung. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufpflicht im Jahr 2027. So könnte die Ablöse erst in einer späteren Bilanzperiode verbucht werden.

Hoffnung macht Milan dabei vor allem ein Name: Jorge Mendes. Der Star-Berater vertritt Ramos und pflegt enge Kontakte in den portugiesischen Fußball. Sowohl Amorim als auch Ramos stammen aus Portugal, was die Gespräche erleichtern könnte. Sollte der Ramos-Deal scheitern, haben die Rossoneri offenbar bereits eine Alternative im Blick.

Laut "Tuttosport" beschäftigt sich Milan auch mit Darwin Núñez. Der frühere Liverpool-Stürmer steht derzeit bei Al-Hilal unter Vertrag. Für Amorim wäre Ramos dennoch die bevorzugte Lösung. Der 24-Jährige wechselte 2024 für rund 65 Millionen Euro von Benfica zu PSG und kommt bislang auf 45 Tore und zehn Vorlagen in 131 Pflichtspielen.

Sein Vertrag in Paris läuft noch bis 2028. Der neue Milan-Trainer steht nach seinem schwierigen Kapitel bei Manchester United vor einem Neustart. Mit Ramos könnte er direkt ein bekanntes Gesicht aus seiner portugiesischen Heimat nach Mailand holen





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