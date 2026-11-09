Rubens-Gemälde kehren nach Gotha zurück

Fünf wertvolle Peter-Paul-Rubens-Ölskizzen hängen erstmals seit 1945 wieder zusammen im Museum Schloss Friedenstein in Gotha. Die Wiedervereinigung ist eine Premiere.

Die bedeutendste Kunst-Wiedervereinigung des Jahres findet seit heute im Museum Schloss Friedenstein in Gotha, Thüringen, statt. Zum ersten Mal seit dem Jahr 1945 hängen dort fünf wertvolle Gemälde von Peter Paul Rubens, der von 1577 bis 1640 lebte, gemeinsam aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Werke nach Russland verschollen und gelangten schließlich auf den internationalen Kunstmarkt. Die Geschichte ihrer Rückkehr liest sich wie ein Kunst-Krimi, der nun ein erfülltes Ende findet.

Herkunft der barocken Heiligenbilder

Der flämische Barock-Star entwarf im Jahr 1620 für die Antwerpener Jesuitenkirche 39 Heiligenbilder. Die von seiner Werkstatt ausgeführte Deckenmalerei verbrannte im Jahr 1718 nach einem Blitzeinschlag in der Kirche. Die Ölskizzen des Meisters blieben jedoch erhalten. Fünf dieser Skizzen erwarb der Herzog von Sachsen-Gotha für seine Sammlung auf Schloss Friedenstein.

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Ein wichtiges Werk ist das Gemälde "Der Heilige Athanasius siegt über Arius". Es wurde im Jahr 1620 als Öl auf Eiche geschaffen und misst 49,6 x 64,4 cm. Das Museum verwahrt diese und weitere Werke aus der Sammlung des Herzogtums. Die Geschichte dieser Sammlung ist jedoch durch politische Wirren und unrechtmäßige Verkäufe geprägt, die bis heute nachwirken und komplexe Rückholaktionen erforderten.

Unrechtmäßige Verkäufe und Verbringungen

Kurz vor Kriegsende ließ die damalige Herzogin von Sachsen-Coburg und Gotha drei Werke nach Coburg in Bayern transportieren. Ihr angebliches Motiv war der Schutz vor den herannahenden Russen. Obwohl es sich um Stiftungseigentum handelte, verhökerte sie drei Rubens-Stücke widerrechtlich auf dem Kunstmarkt. Diese Handlung sorgte dafür, dass die Werke jahrzehntelang von ihrer ursprünglichen Bestimmungsorte entfernt blieben und nur schwer nachverfolgbar waren.

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Die Rückführung dieser Kunstschätze war ein langwieriger Prozess. Die Stiftung musste sich mit verschiedenen Besitzern und Institutionen auseinandersetzen, um die Werke aus rechtlichen und ethischen Gründen zurückzugewinnen. Einige Werke waren über Jahre in Privatsammlungen und Museen in den USA verteilt. Die Verhandlungen erforderten diplomatisches Geschick und erhebliche finanzielle Aufwendungen, um die Einigkeit über die Rückgabe herzustellen.

Neue Vereinbarungen für die Ausstellung

Im Jahr 2024 einigte man sich mit dem US-Museum in Buffalo, um die Skizze "Der heilige Gregorius von Nazianz" zurückzuholen. Jetzt folgen die letzten beiden fehlenden Rubens. Mit der Züricher Sammlung E.G. Bührle vereinbarte die Friedenstein-Stiftung eine Dauerleihgabe für das Werk "Heiliger Augustinus". Diese Vereinbarung ermöglicht es dem Museum, das Werk langfristig zu präsentieren, ohne es kaufen zu müssen.

Die vielleicht schönste Ölskizze der Serie, "Der Prophet Elias aus dem goldenen Wagen", wurde aus einer US-Privatsammlung freigekauft. Dies geschah mit Hilfe der Ernst von Siemens Kunststiftung. Die Kaufsumme bleibt geheim, liegt aber vermutlich im einstelligen Millionenbereich. Das zurückgekehrte Werk "Der Prophet Elias im goldenen Wagen" ist als Öl auf Eichenholz ausgeführt und misst 32,5 × 44 cm. Es bezieht sich auf eine Stelle im Alten Testament.

Bedeutung für den 450. Geburtstag Rubens

Nach der biblischen Überlieferung wurde der Prophet von einem Wagen mit feurigen Rössern in den Himmel entrückt. Die Rückkehr aller fünf Skizzen nach Gotha ist ein besonderer Meilenstein in der Kunstgeschichte. Der Direktor des Museums äußerte Freude über die einvernehmlichen Lösungen für alle fehlenden Ölskizzen. Die gesamte Gruppe wird nun gemeinsam gezeigt.

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Dieses Ereignis findet auch aus einem anderen Grund besondere Beachtung. Die Ausstellung ist rechtzeitig zum 450. Geburtstag des großen Peter Paul Rubens im nächsten Jahr geplant. Die Wiedervereinigung der Werke bietet Besuchern die seltene Gelegenheit, das volle Spektrum der Entwürfe für die Jesuitenkirche zu erleben. Die Kombination aus historischer Bedeutung und erfolgreicher Rückholaktion unterstreicht die Bedeutung von Schloss Friedenstein als Ort für barocke Meisterwerke.