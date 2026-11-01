Rubio: Begrenzte Waffenruhe im Schwarzen Meer geprüft

US-Außenminister Rubio sieht Potenzial für eine Waffenruhe im Schwarzen Meer. Ziel ist sicherer Getreideexport. Ukraine und Russland sind Hauptlieferanten. Erdogan unterstützt maritime Sicherheit.

Das internationale Interesse an einer begrenzten Waffenruhe im Schwarzen Meer wächst. Dies bestätigte US-Außenminister Marco Rubio auf einer Pressekonferenz. Die USA prüfen derzeit Vorschläge der Türkei und Indiens. Ziel ist es, ungehinderte Energie- und Getreidelieferungen durch Russland und die Ukraine zu gewährleisten.

Waffenruhe als erster Schritt zur Stabilisierung

Die Ukraine und Russland zählen zu den größten Getreidelieferanten weltweit. Dennoch gefährden Angriffe auf Schiffe den Handel erheblich. Rubio warnte, dass dies die weltweite Ernährungs- und Energiesicherheit bedroht. Eine Waffenruhe würde den Krieg nicht beenden. Sie könnte jedoch einen bestimmten Aspekt des Konflikts lösen.

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Erdogan verurteilt Angriffe auf Handelsschiffe

Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan nannte Angriffe auf Handelsschiffe inakzeptabel. Dies gelte unabhängig davon, wer die Anschläge verübte. Er sprach dies im Gespräch mit dem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj an. Erdogan betonte, dass er die Gespräche über die maritime Sicherheit mit allen Seiten fortsetzen werde.

Humanitäre Evakuierung aus Oleschky

Die Evakuierung ziviler Bewohner bleibt eine menschliche Herausforderung. Iryna erzählte von ihrer Angst um ihre neunjährige Tochter. Sie konnte das besetzte Oleschky nicht früher verlassen. Dazu hätte sie einen russischen Pass beantragen müssen. Iryna fürchtete, dass Behörden ihr das Kind wegnehmen könnten.

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Sie wollte nicht, dass ihre Tochter die russische Staatsbürgerschaft annimmt. Dies könnte den Verlust des Kindes bedeuten. Zudem wurde ihr angeboten, das Kind allein in ein Ferienlager zu schicken. Sie fürchtete, das Kind könnte weit von der Familie getrennt werden. Daher ließ sie ihr Kind nie unbeaufsichtigt. Bei der Rückkehr wurden die Evakuierten am Straßenrand mit Flaggen begrüßt.

Militärische Eskalation in Pawlohrad und Rostow

Gleichzeitig eskaliert die militärische Lage weiter. Das russische Militär greift die ukrainische Stadt Pawlohrad an. Behörden meldam Abend zehn Verletzte. Darunter befanden sich drei Jugendliche. Mehrere Mehrfamilienhäuser und Infrastruktur wurden beschädigt.

Das ukrainische Militär griff seinerseits eine Fabrik für Raketentreibstoff an. Das staatliche Kombinat Kamenski in der russischen Grenzregion Rostow wurde attackiert. Beim nächtlichen Einsatz kamen Drohnen und Neptun-Raketen zum Einsatz. Vier Produktionsanlagen wurden beschädigt und brannten.

Diplomatische Spannungen über Trump-Plan

Politische Spannungen entstehen zudem durch Berichte über diplomatische Absprachen. Der Kyiv Independent zitierte ukrainische Offizielle. Demnach schlug Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, nur vor. Dieser Vorschlag sah eine Unterbrechung ukrainischer Angriffe auf Raffinerien für dreißig Tage vor. Kiew habe einer solchen Unterbrechung nie zugestimmt.

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Damit weisen die Ukrainer einen Bericht des Wall Street Journal zurück. Dieser hatte behauptet, die Ukraine werde Angriffe auf Druck Trumps bis nach den US-Zwischenwahlen einstellen. Präsident Selenskyj sprach sich zudem für trilaterale Gespräche aus. Diese sollen Unterhändler der USA, der Ukraine und Russlands einbeziehen. Ein Treffen war für Anfang November geplant.