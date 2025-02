Rubio İsrail'de, Geiseln ve Ateşkes Anlaşması Odak Noktası

US Dışişleri Bakanı Maro Rubio, İsrail ve Hamas arasında yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının devamlılığı ve Hamas tarafından kaçırılan İsraeli geiselninin serbest bırakılması konularında görüşmeler yapıyor.

İsrail li medya kaynaklarına göre, Gazze'de bir süre esaret altında tutulan üç İsraeli geyisel, uzun hapislerinin fiziksel ve ruhsal zulmünle dolu olduğunu belirtti. Geziş ve Çalışma Bakanı Maro Rubio , bölgedeki gerilimi yatıştırmak için bölgedeki mevcut durum hakkında görüşmeler yapacağı İsrail 'e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Rubio, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahû ile görüşerek, İsrail ve Hamas arasında yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının devamlılığını sağlayacak konulardaki işbirliği üzerine odaklanacak. Daha önce Gazze'den üç İsraeli geyiselin serbest bırakılması, ateşkes anlaşmasının devam etmesiyle ilgili umut verici bir gelişmeydi. Ancak, bu serbest bırakma, çatışmanın tam olarak çözülmediğini ve devam eden tehditleri ve endişeleri de göz ardı etmemem gerektiğini gösteriyor.İsrail, Hamas tarafından kaçırılan diğer tüm geisellilerinin de en kısa sürede serbest bırakılmasını talep ediyor. Rubio'nun bölgedeki diplomatik çabaları, ateşkesin devam etmesini sağlamak, gerilimi azaltmak ve kaçırılanların serbest bırakılmasını sağlamak için kritik öneme sahip. Rubio ayrıca, bölgedeki diğer ülkelerle de görüşerek, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın çözümüne yönelik ortak bir yaklaşım geliştirmeye çalışacak





İsrail Hamas Ateşkes Geiseln Rubio Dışişleri Bakanlığı

