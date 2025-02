ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rus meslektaşı Sergey Lavrov, yeni ABD hükümetinin göreve başlamasından sonra ilk kez telefonda görüştüler. İki taraf, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve Rusya-ABD ilişkilerinin iyileştirilmesi için ortak çalışmaya hazır olduklarını belirttiler.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rus meslektaşı Sergey Lavrov, yeni ABD hükümetinin göreve başlamasından sonra ilk kez telefonda görüştüler. Moskova'daki dışişleri bakanlığı, görüşmede düzenli iletişim, özellikle de en üst düzeyde bir Rus-Amerikan zirvesi hazırlığında anlaşmaya varıldığını bildirdi. İki taraf arasında birikmiş sorunları çözmek için bir iletişim kanalı kurulması planlanıyor.

Fox News'e göre gelecek hafta Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi hakkında Rusya ve ABD arasında doğrudan görüşmeler yapılacak. ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Yakın Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff Suudi Arabistan'da görüşmelere katılacak. Rus tarafta kimin Suudi Arabistan'a geleceği henüz belli değil. Görüşmenin Washington'ın girişimleri doğrultusunda yapıldığı söyleniyor. Her iki taraf da gergin ilişkileri iyileştirme konusunda istekli olduklarını belirtti. Görüşmelerde Ukrayna'daki savaşın yanı sıra, Orta Doğu ve ikili ticaret ilişkilerinin iyileştirilmesi de ele alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi onayladı. Bu görüşme, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından yapıldı. Rubio, Trump'ın Ukrayna'daki çatışmada sona erdirme kararlılığını tekrar vurguladı. Trump, haftanın ortalarında Putin'i aradı ve Ukrayna'ya karşı yapılan Rus saldırının olası bir sonlandırılması konusunda konuştu. İki devlet başkanı, kişisel bir görüşme de dahil olmak üzere görüşmelere başlamayı kabul etti





Zelenskyy, Doğu Cephesi'nde Zaferden Bahsediyor, Rusya ile Görüşme PlanlarıUkrayna Cumhurbaşkanı Zelenskyy, Doğu Ukrayna cephesinde elde ettikleri zaferlerden bahsediyor. Zelenskyy'nin danışmanı Lytwyn, Rusya ile görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşmeyeceği belirterek, öncelikle ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın ortak bir pozisyon oluşturması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda görüşmelerde Ukrayna'nın yer alacağı ve ABD Başkanı Trump'ın bu konuda açıklamaları yapıldı.

Ukrayna Dronlar ile Rusya'nın Petrol Rafinerilerini HedefliyorUkrayna, Rusya'nın petrol ve enerji sektörüne askeri dronlar kullanarak saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılar, Wolgograddaki önemli bir petrol rafinerisini hedef aldı ve Astrakhan'daki bir gaz işleme fabrikasında yangınlara sebep oldu.

Lukaschenko Belarus'ta Tekrar Zafer Kazanacak, Rusya Ukrayna'yı Yok Etmek İstediğini SöylediBelarus rejim lideri Alexander Lukaschenko, Kremlin başkanı Vladimir Putin'e sadık bir müttefik olarak, 30 yıldan uzun süredir iktidarda kalmasının ardından Belarus'ta tekrar seçilecektir. Aynı zamanda Rusya, Ukrayna'yı yok etmek için plan yaptığını söylüyor. Bu haberde ayrıca ABD'nin Ukrayna'daki savaşla ilgili tutumu, Nordkorea'nın raket testleri ve Slovakya'daki siyasi gelişmeler de yer almaktadır.

Außenministerium: Rubio gewährt Ausnahmen für Haiti-Mission nach Aussetzen von US-HilfeEinen Tag nach Bekanntwerden des ausgesetzten US-Finanzbeitrags für die Haiti-Mission hat US-Außenminister Marco Rubio eine Ausnahmeregelung für die Hilfen

Rubio: Trump will mit Gaza-Vorstoß Länder zur Hilfe bewegenSeit Tagen wird gerätselt, was hinter dem umstrittenen Plan des US-Präsidenten für den Küstenstreifen steckt. Sein Außenminister glaubt zu wissen: Trump will die Nachbarn aus der Reserve locken.

Rubio: Trump will mit Gaza-Vorstoß Länder zur Hilfe bewegenSanto Domingo - Seit Tagen wird gerätselt, was hinter dem umstrittenen Plan des US-Präsidenten für den Küstenstreifen steckt. Sein Außenminister glaubt zu wissen: Trump will die Nachbarn aus der Reserve locken.

