Rückführungen nach Türkei steigen trotz bundesweitem Rückgang

Während die Gesamtzahl der Abschiebungen in Deutschland sinkt, nehmen Rückführungen in die Türkei zu. Details zu Zielländern, Statistiken und Kritik.

Entgegen dem bundesweiten Trend der abnehmenden Zwangsausreisen hat die Zahl der Rückführungen in die Türkei im laufenden Jahr zugenommen. Eine schriftliche Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der innenpolitischen Sprecherin der Linksfraktion, Clara Bünger, macht diese Entwicklung deutlich. Während die Gesamtzahl der Abschiebungen aus Deutschland rückläufig ist, nimmt die Türkei damit den ersten Platz auf der Liste der häufigsten Zielstaaten ein.

Zahlen und Rangfolge der Zielländer

Zwischen Januar und September des aktuellen Jahres wurden 2.025 Personen in die Türkei abgeschoben. Dieser Wert belegt den ersten Platz der häufigsten Zielländer für deutsche Abschiebungen. Auf den zweiten Platz folgt Georgien mit 883 abgeschobenen Personen, gefolgt von Algerien mit 629 Rückführungen. Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres ist insgesamt ein Rückgang der Abschiebungen um rund 18,9 Prozent zu verzeichnen. In den ersten drei Quartalen des Vorjahres waren noch 17.651 Abschiebungen vollzogen worden, wobei das Niveau in diesem Jahr ähnlich ist.

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Die unterschiedlichen Einreisebestimmungen spielen bei der Anzahl der Abgeschobenen eine Rolle. Algerische Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Deutschland grundsätzlich ein Visum, während Georgier mit einem biometrischen Reisepass für kurze Besuche visumfrei einreisen dürfen. Trotz der visumfreien Einreisemöglichkeit für Georgier bleibt die Türkei das führende Zielland für Zwangsausweisungen.

Rückgang bei Asylanträgen und Übernahmeersuchen

Ein wesentlicher Grund für den geringeren Zwangsdruck in den vergangenen Monaten ist die sinkende Zahl der Asylanträge. Im ersten Halbjahr dieses Jahres stellten 39.646 Personen erstmals einen Asylantrag in Deutschland. Diese Zahl liegt deutlich niedriger als im Vorjahreszeitraum, in dem es 72.818 Erstanträge gab. Diese Entwicklung hat direkten Einfluss darauf, wie viele Übernahmeersuchen Deutschland an andere Staaten der Europäischen Union stellt.

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Übernahmeersuchen werden immer dann gestellt, wenn sich nach den Regeln des EU-Asylrechts herausstellt, dass ein anderer EU-Staat für den Antrag eines Schutzsuchenden verantwortlich ist. Die Zahl der Rückführungen nach Frankreich nahm in diesem Jahr deutlich ab. Nach 842 Abschiebungen in den ersten drei Quartalen des Vorjahres wurden zwischen Januar und September dieses Jahres 481 Menschen unter Zwang nach Frankreich gebracht. Die Abschiebungszahlen nach Spanien sind sogar komplett aus der Liste der wichtigsten Zielländer verschwunden, nachdem im Vorjahr noch 928 Rückführungen dorthin stattfanden.

Auch die Zahl der deutschen Übernahmeersuchen an Spanien ist gesunken. Im ersten Halbjahr dieses Jahres lag die Anzahl der Anfragen bei 864, was weit unter dem Wert des Vorjahreszeitraums von 1.517 Anfragen liegt. Ob die vor einigen Monaten von der spanischen Regierung geschaffene Legalisierungsmöglichkeit für arbeitende Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis hier einen Effekt hatte, lässt sich statistisch nicht abbilden.

Steigende Anzahl freiwilliger Ausreisen

Der Rückgang der Abschiebungen bedeutet nicht, dass insgesamt weniger ausreisepflichtige Personen Deutschland verlassen haben. Im Gegenteil: Die Zahl der staatlich geförderten freiwilligen Ausreisen ist gestiegen. Mit staatlicher Förderung aus dem Bund-Länder-Programm REAG/GARP verließen zwischen Januar und September insgesamt 12.263 Menschen Deutschland. Ein Jahr zuvor waren es im Vergleichszeitraum laut vorläufigen Zahlen des Ministeriums nur 14.140 Menschen. Dieser Anstieg der freiwilligen Ausreisen kompensiert teilweise den Rückgang der erzwungenen Abschiebungen.

Zusätzlich kommen weitere Ausreisen hinzu, die ohne Förderung des Bundes oder nur mit Förderung einzelner Bundesländer erfolgen. Diese Daten zeigen, dass die Migrationspolitik auf mehrere Säulen gesetzt wird, um die Ausreisepflichtigkeiten zu erfüllen. Die genauen Zahlen der nicht geförderten Ausreisen sind in der vorliegenden Quelle nicht explizit beziffert, werden aber als zusätzlicher Faktor genannt.

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Kritik an Abschiebepraxis und humanitären Bedenken

Clara Bünger stuft mehr als 50 Abschiebungen pro Tag auch bei sinkenden Gesamtzahlen als viel zu hoch ein. Sie berichtet von vielen Nachrichten über Familientrennungen und Abschiebungen von Kindern und Jugendlichen, die eigentlich in die Schule gehören sollten. Auch die Abschiebung von kranken und pflegebedürftigen Menschen wird kritisiert. Unter den in den ersten drei Quartalen des Jahres Abgeschobenen befanden sich mehr als 1.500 Kinder und 380 Jugendliche.

Bünger kritisiert zudem die Rückführungen nach Syrien und Afghanistan. Für Syrien bleiben Abschiebungen, vor allem von Straftätern, schwierig, sind aber in Einzelfällen möglich. Seit Jahresbeginn gab es laut Bundesregierung sechs Abschiebungen in das arabische Land. Nach Afghanistan wurden in diesem Jahr mehr als 200 Männer abgeschoben, von denen die Mehrheit in Deutschland Straftaten begangen hat. Die Bundesregierung koordiniert diese Sammelabschiebungen mit den Taliban, denen für die Abwicklung die Einreise von Personal gestattet wurde.

Die Abschiebungen in den Iran blieben mit drei abgeschobenen Personen zwischen Anfang Januar und Ende September gering. Insgesamt bleibt die Debatte um Abschiebungen emotional und politisch hoch umstritten. Im Oktober fand bundesweit ein Aktionstag unter dem Motto "Bundesweit gegen Abschiebewahn" statt, der von verschiedenen Initiativen und Bündnissen organisiert wurde. Die Diskrepanz zwischen offiziellen Zahlen und den berichteten Einzelfällen führt weiterhin zu kontroversen Diskussionen in der Öffentlichkeit.