Rückgang der multilateralen Friedensmissionen: Warnung vor schweren Konsequenzen für die Zivilbevölkerung

Das Sipri-Institut hat die Zahl der multilateralen Friedensmissionen für 2025 auf 58 geschätzt, drei weniger als im Vorjahr. Besonders Afrika südlich der Sahara und Europa haben mit 18 Missionen die meisten, gefolgt von Nahost und Nordafrika mit 14, fünf Missionen auf dem amerikanischen Kontinent und drei Missionen in Asien und Ozeanien. Die Forscher erklären den Rückgang vor allem durch mangelnde Finanzierung und politische Blockaden im UNO-Sicherheitsrat. Besonders die Kürzungen der USA sind kritisch. Das Sipri-Institut warnt vor schweren Konsequenzen für die Zivilbevölkerung in Konfliktgebieten und befürchtet einen Rückgang anerkannter Normen und eine Zunahme von Kriegen.

Der Rückgang der multilateralen Friedensmissionen ist alarmierend. Das Sipri-Institut hat die Zahl der Missionen für 2025 auf 58 geschätzt, drei weniger als im Vorjahr. Besonders Afrika südlich der Sahara und Europa haben mit 18 Missionen die meisten, gefolgt von Nahost und Nordafrika mit 14, fünf Missionen auf dem amerikanischen Kontinent und drei Missionen in Asien und Ozeanien.

Die Forscher erklären den Rückgang vor allem durch mangelnde Finanzierung und politische Blockaden im UNO-Sicherheitsrat. Besonders die Kürzungen der USA sind kritisch. Das Sipri-Institut warnt vor schweren Konsequenzen für die Zivilbevölkerung in Konfliktgebieten und befürchtet einen Rückgang anerkannter Normen und eine Zunahme von Kriegen.





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