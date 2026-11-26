Seit ihrem Start 1997 hat diese britische Krimiserie vor allem im deutschsprachigen Raum Kultstatus erreicht.

Seit ihrem Start 1997 hat diese britische Krimiserie vor allem im deutschsprachigen Raum Kultstatus erreicht. Nun feiert das ZDF gleich vier Free-TV-Premieren mit neuen Folgen.

Die Serie, die seit ihrem Start im Jahr 1997 zu einem echten Dauerbrenner in der deutschen TV-Landschaft geworden ist, kehrt mit gleich vier Folgen ins ZDF-Programm zurück. Die neueste Folge der mittlerweile schon 25. Staffel flimmert ab 22.15 Uhr über die Bildschirme. Im Dorf Godley Buzzard droht das traditionsreiche Blumenfestival von Sir Alan Bruce an finanziellen Problemen zu scheitern.

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Zur gleichen Zeit sorgt eine umstrittene Verlobungsfeier im Herrenhaus für Gesprächsstoff. Als der zukünftige Bräutigam durch eine manipulierte Kuckucksuhr getötet wird, beginnen DCI John Barnaby und DS Jamie Winter mit ihren Ermittlungen. Nachdem zwei weitere Menschen ums Leben kommen, gerät die scheinbar friedliche Dorfgemeinschaft zunehmend ins Wanken. Die auf den Romanen von Caroline Grahaman basierende Krimireihe ging 2025 im britischen Fernsehen schon in die 25.