Rückkehr ins Elternhaus: Die steigenden Lebenshaltungskosten in Großbritannien treiben junge Erwachsene zurück zu ihren Eltern

Die steigenden Lebenshaltungskosten in Großbritannien zwingen immer mehr junge Erwachsene dazu, wieder ins Elternhaus zurückzukehren. Viele fühlen sich durch die hohen Mieten und allgemeinen Kosten gezwungen, sich bei ihren Eltern einzurichten. Dieser Trend hat allerdings nicht nur Auswirkungen auf die jungen Erwachsenen selbst, sondern auch auf ihre Eltern, die durch die Rückkehr ihrer Kinder in die kindliche Phase vermeintliche finanzielle Unabhängigkeit und Lebensqualität verlieren.

In Großbritannien zieht immer mehr junge Leute zurück ins Elternhaus. Die steigenden Lebenshaltungskosten erschweren es der Generation Z und Millennials zunehmend, sich selbst zu finanzieren. Viele dieser „ Bumerang-Kinder “ fühlen sich durch finanzielle Belastungen zu diesem Schritt gezwungen. Niamh Tickner (29) ist ein Beispiel dafür. Sie zog von Brighton zu ihrer Mutter nach Bournemouth, um die hohen Mieten zu vermeiden.

Tickner sagt: „Ich glaube nicht, dass Eltern und Kinder zusammen wohnen sollten, vor allem, wenn man schon unabhängig gelebt hat.“ In Bournemouth sind die Mieten laut britischen Medien um fast zehn Prozent auf durchschnittlich 1330 Pfund (etwa 1600 Euro) pro Monat gestiegen. Tickner sagt: „Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich wahrscheinlich zu Hause bleiben werde, weil das der beste Weg ist, um Geld zu sparen.“ Die Entwicklung belastet aber nicht nur die jungen Erwachsenen, sondern auch ihre Eltern. Eine Studie der London School of Economics (LSE) zeigt, dass die Lebensqualität der Eltern sinkt, wenn ihr Kind wieder ins Elternhaus zurückkehrt. Die Studie analysierte Daten von über 50-Jährigen in 17 europäischen Ländern und kam zu dem Ergebnis, dass der Wert der Lebensqualität im Durchschnitt um 0,8 Punkte sank, wenn ein Kind in ein zuvor „leeres Nest“ zurückkehrte. Der Wert war den Forschern zufolge vergleichbar mit einer altersbedingten gesundheitlichen Einschränkung. Die LSE-Studie betont, dass Eltern ihre neu gewonnene Unabhängigkeit nach dem Auszug der Kinder schätzen und das erneute Einziehen als Störung empfinden. Dr. Marco Tosi, Autor der Studie, erklärt: „Wenn erwachsene Kinder wieder zu Hause einziehen, wird dieses Gleichgewicht gestört.“ Die Studie untersuchte verschiedene Rückkehrgründe wie Arbeitslosigkeit und Trennungen und fand durchgehend negative Auswirkungen auf das Elternwohlbefinden. Die Generation Z kämpft jedoch nicht nur mit der Rückkehr ins Elternhaus. Eine Studie von Arta Finance zeigt, dass viele Angehörige der Gen Z unter finanziellen Schwierigkeiten leiden. Bryan Driscoll, HR-Berater und Generationenexperte, sagte gegenüber 'Newsweek': 'Die Midlife-Crisis für diese Generationen geht nicht um den Kauf eines Sportwagens oder Lebenswahl-Fragen – es geht um das bloße Überleben.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Lebenshaltungskosten Generation Z Millennials Bumerang-Kinder Rückkehr Ins Elternhaus LSE-Studie Elternwohlbefinden Generationenexperte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die lustigsten Notlügen, die Eltern ihren Kindern täglich auftischenDieser Artikel beleuchtet die häufigsten Notlügen, die Kinder verwenden, und erklärt die dahinterstehenden Beweggründe.

Weiterlesen »

Trumps Rückkehr: Ein Blick auf die Inauguration und die Zukunft der USADer Artikel beleuchtet Trumps Amtseinführung und die politische Landschaft der USA unter seiner Führung. Er geht auf Trumps Gästeliste ein, die stark vom internationalen Rechtspopulismus geprägt ist, und auf die Auswirkungen seiner Politik auf Deutschland, Europa und die Welt.

Weiterlesen »

Die AfD bejubelt die Rückkehr von Donald Trump: Das hat zwei eigennützige GründeTrump als Idol, USA als Vorbild: Die AfD sonnt sich in der Stimmung in den USA und hofft, Trumps Erfolg auf Deutschland übertragen zu können.

Weiterlesen »

Die Rückkehr des Plastikhalms: Donald Trumps neues Dekret und die Suche nach nachhaltigen AlternativenDonald Trumps neues Dekret, das das Verbot von Papierstrohhalmen in US-Behörden wieder rückgängig macht, wirft Fragen nach Nachhaltigkeit und umweltfreundlichen Alternativen auf. Der Text beleuchtet die Geschichte des Trinkhalms, von seinen Anfängen aus Stroh bis zum umstrittenen Plastik, und erörtert mögliche Lösungen für die Zukunft.

Weiterlesen »

Der Ukraine-Krieg und die Rückkehr zum Dialog: Washington und Moskau dominieren die BühneDer Ukraine-Krieg stand im Mittelpunkt eines neuen Gesprächs zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin. Während die Ukraine und die EU von den Verhandlungen ausgeschlossen werden, führen die beiden Supermächte die Geschicke der Weltpolitik. Die internationale Gemeinschaft blickt gespannt auf die Verhandlungen zwischen Washington und Moskau, die über die Zukunft der Ukraine entscheiden könnten.

Weiterlesen »

5 Sätze, die die Bindung zwischen Eltern und Kind stärkenDieser Artikel gibt 5 Sätze, die Eltern verwenden können, um die Bindung zu ihren Kindern zu stärken. Die Sätze konzentrieren sich auf Sicherheit, Vertrauen, bedingungslose Liebe, Selbstverwirklichung und die Ermächtigung, die Welt zu verändern.

Weiterlesen »