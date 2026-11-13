Rückkehr von Le Bruns "Heiliger Familie" ins Neue Palais Potsdam

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten gibt die Rückkehr des verschollenen Gemäldes "Die Heilige Familie" von Charles Le Brun nach Potsdam bekannt.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten gibt die erfolgreiche Rückführung eines seit dem Zweiten Weltkrieg als vermisst geltenden Kunstwerks bekannt. Das französische Meisterwerk ist nun wieder im Neuen Palais in Potsdam zu sehen. Die Stiftung bezeichnet dieses Werk als eine der bedeutendsten Anschaffungen, die der preußische König Friedrich II. für das neu erbaute Neue Palais in Potsdam getätigt hatte. Die Rückkehr markiert ein historisches Ereignis für die Sammlung des Schlosses.

Historischer Hintergrund des Gemäldes

Das im Jahr 1655 geschaffene Bild "Die Heilige Familie" stammt vom Künstler Charles Le Brun. Le Brun war der ehemalige Hofmaler des französischen "Sonnenkönigs" Ludwig XIV. Das Gemälde stellt das schlafende Jesuskind in Begleitung seiner Eltern dar. Der Preußenkönig ließ das Kunstwerk ursprünglich in ein Kabinett in einer der Gästewohnungen des Schlosses hängen. Die Platzierung unterstreicht die hohe Bedeutung, die Friedrich II. diesem Werk beimaß.

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Verschleppung und Auffindung des Werkes

Wie viele andere Gemälde aus dem Neuen Palais wurde auch dieses Werk während des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1942 ins Schloss Rheinsberg ausgelagert. Dort lässt sich das Gemälde laut Angaben der Stiftung bis zum 30. Juli 1945 nachweisen. Danach verliert sich die Spur des Kunstwerks, bis es im Jahr 2021 in einem Berliner Auktionshaus auftauchte. Die Wiederentdeckung beendete eine lange Ära der Ungewissheit über den Verbleib des Meisterwerks.

Kooperationen und Finanzierung der Rückkehr

Dank der Unterstützung durch die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung und den Verein der Freunde der Preußischen Schlösser konnte die Schlösserstiftung das Gemälde nun zurück erhalten. Ein Sprecher der Stiftung betonte die Wichtigkeit dieser Kooperationen für die Bewahrung des kulturellen Erbes. Ohne die finanzielle und organisatorische Hilfe dieser Partner wäre die Rückführung des Werkes nach Potsdam nicht möglich gewesen.

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Prominente Präsenz bei der Präsentation

Am kommenden Mittwoch soll das Gemälde von SPSG-Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr im Beisein zahlreicher hochrangiger Gäste präsentiert werden. Zu den Anwesenden zählen Bundeskulturstaatsminister Wolfram Weimer und Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle. Auch der Kulturbotschaftsrat der Französischen Botschaft in Berlin, Thomas Michelon, wird die Veranstaltung besuchen. Vertreter der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung und des Vereins der Freunde der Preußischen Schlösser sind ebenfalls eingeladen.

Ort und Bedeutung der Wiederausstellung

Die feierliche Präsentation findet in den Oberen Roten Kammern des Neuen Palais statt. Dieser historische Raum bietet einen passenden Rahmen für die Rückkehr des Le-Brun-Werkes. Die Wiederausstellung gilt als Symbol für die erfolgreiche Restaurierung des kulturellen Andenkens an die preußische Geschichte. Besucher und Experten können nun wieder das originale Meisterwerk bewundern.