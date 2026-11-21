Kaufland ruft Parmentine Speisekartoffeln zurück. Höchste Mengen Glykoalkaloide in Chargen Salade Rissolee. BfR warnt vor Gesundheitsrisiken und Erbrechen.

Der französische Lebensmittelhersteller Parmentine hat eine umfassende Rückrufaktion für rote, festkochende Speisekartoffeln eingeleitet, die bundesweit im Handelskonzern Kaufland im Sortiment waren. Betroffen von diesem sicherheitsrelevanten Schritt sind spezifische Packungen im Gewicht von 1,5 Kilogramm, die unter der Produktbezeichnung Salade Rissolee verkauft wurden. Die Initiative zielt darauf ab, potenzielle Gesundheitsrisiken für Verbraucher sofort zu minimieren, nachdem bei den betroffenen Wareneinheiten erhöhte Konzentrationen natürlicher Pflanzenstoffe identifiziert worden sind.

Glykoalkaloide in der Charge Salade Rissolee

Bei den in den Kartoffeln nachgewiesenen Substanzen handelt es sich um Glykoalkaloide, die natürlicherweise in der Familie der Nachtschattengewächse vorkommen. Diese spezifischen Pflanzenstoffe sind für ihre bittere Geschmacksnote bekannt, die in den bekanntesten Vertretern Solanin und Chaconin zum Ausdruck kommt. Die Analyse ergab, dass in genau dieser Charge von Parmentine die Gehalte dieser Alkaloide über dem üblichen Normalwert liegen, was zu einer systematischen Überprüfung und dem darauffolgenden Rückzug der Ware aus den Regalen führte.

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Gesundheitsrisiken laut Bundesinstitut BfR

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat in einer öffentlichen Warnung davor cautioned, dass diese Stoffe in größeren Mengen erhebliche gesundheitsschädliche Wirkungen entfalten können. Die behördlichen Experten weisen explizit darauf hin, dass eine Aufnahme der erhöhten Glykoalkaloidwerte zu akuten physiologischen Störungen führen kann. Zu den primären Symptomen, die bei Verzehr auftreten können, zählen Übelkeit, starke Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall, was die Dringlichkeit des Rückrufs untermauert.

Neurologische Beschwerden als weitere Folge

Neben den gastrointestinalen Problemen warnt das BfR zusätzlich vor weiteren, schwerwiegenderen Folgen für das menschliche Nervensystem. Bei einer signifikanten Aufnahme der giftigen Substanzen können zusätzliche neurologische Beschwerden auftreten, die über die reinen Magen-Darm-Symptome hinausgehen. Obwohl die konkret gemessenen Werte in der betroffenen Charge von Parmentine aktuell nicht öffentlich beziffert werden, reicht die festgestellte Erhöhung bereits aus, um den Konsum strikt zu untersagen und sofortige Gegenmaßnahmen einzuleiten.

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Rückerstattung und Hotline bei Kaufland

Kaufland hat als affecteder Händler einen unkomplizierten Prozess für die Rückgabe der Ware etabliert. Kunden können die betreffenden 1,5-Kilogramm-Packungen der Marke Salade Rissolee in jeder Kaufland-Filiale bundesweit abgeben. Das Unternehmen stellt klar, dass der ursprüngliche Kaufpreis erstattet wird, und verzichtet dabei bewusst auf die Vorlage eines Kassenbons, um die Hürde für die Rückgabe so niedrig wie möglich zu halten. Für direkte Rückfragen hat der Handelskonzern eine kostenlose Hotline unter der Nummer 0800 1528352 eingerichtet, um Verbraucher bei der Abwicklung zu unterstützen.

Verhaltenshinweise für Konsumenten

Verbraucher, die diese spezifische Kartoffelsorte bereits erworben oder verzehrt haben, sollten sofort auf Anzeichen von Gesundheitsstörungen achten. Sollten nach dem Konsum Symptome wie die aforementioned Übelkeit oder Erbrechen auftreten, ist dringend von weiterem Verzehr abzuraten und im Falle schwerer Beschwerden ein Arzt aufzusuchen. Die wichtigste Maßnahme bleibt, die betroffenen Packungen nicht weiterzuverarbeiten oder zu essen, um eine Vergiftung oder die beschriebenen neurologischen Folgen definitiv zu vermeiden.