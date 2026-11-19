Coca-Cola Deutschland ruft bestimmte Sprite-Dosen zurück. Abfüllfehler führt dazu, dass Sprite Zero in Classic-Dosen steckt. Warnung für Diabetiker.

Coca-Cola Deutschland hat einen gezielten Produktrückruf für bestimmte Sprite-Dosen ausgelöst, nachdem bei der Produktion ein schwerwiegender Abfüllfehler aufgetreten ist. Bei diesem Vorfall wurde die zuckerfreie Variante des Erfrischungsgetränks in Dosen abgefüllt, die ursprünglich für die zuckerhaltige Classic-Variante vorgesehen waren. Dadurch stimmt die Verpackung nicht mehr mit dem tatsächlichen Inhalt überein, was erhebliche gesundheitliche Risiken für bestimmte Verbrauchergruppen birgt.

Falscher Inhalt in den Dosen

Auf der Außenseite der betroffenen Dosen ist die Bezeichnung "Sprite Classic" deutlich lesbar, jedoch befindet sich in Wirklichkeit Sprite Zero im Inneren. Dieser Diskrepanz zwischen Etikettierung und Inhalt liegt ein technischer Fehler im Produktionsprozess zugrunde, der dazu führte, dass die falschen Behälter mit der falschen Flüssigkeit befüllt wurden. Die Konsumenten haben das Produkt gekauft und entnommen, da sie sich auf die korrekte Kennzeichnung verlassen konnten, die jedoch nicht der Wahrheit entsprach.

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Gesundheitsrisiken für Diabetiker

Das Hauptproblem bei diesem Fehler liegt in den potenziell ernsthaften gesundheitlichen Folgen für Diabetiker, die ihre Insulindosis strikt an den Kohlenhydratgehalt des Getränks anpassen müssen. Wenn Betroffene die Dose als zuckerhaltiges Classic-Produkt interpretieren und dementsprechend ihre Insulinmenge berechnen, riskieren sie eine gefährliche Unterzuckerung (Hypoglykämie). Diese kann zu Schwindel, Bewusstseinsstörungen und im schlimmsten Fall zu einem diabetischen Schock führen, wenn die erwartete Zuckerzufuhr ausbleibt.

Ein weiteres kritisches Szenario entsteht, wenn Personen eine bestehende Unterzuckerung behandeln möchten und zu dieser falschen Sprite-Dose greifen. Da sich tatsächlich Sprite Zero, also ein zuckerfreies Produkt, in der Dose befindet, ist die Ingestion völlig ungeeignet, um den Blutzuckerspiegel schnell anzuheben und den Zustand zu stabilisieren. Dies verzögert die notwendige medizinische Behandlung und kann die Gesundheit der Betroffenen langfristig schädigen.

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Gefahren für Menschen mit Phenylketonurie

Neben der Diabetes-Thematik warnt Coca-Cola Deutschland auch explizit vor den Auswirkungen auf Menschen mit Phenylketonurie (PKU). Bei dieser angeborenen Stoffwechselerkrankung ist es dem Körper nicht möglich, die Aminosäure Phenylalanin aus der Nahrung ausreichend abzubauen. Da Sprite Zero Süßstoffe enthält, die Phenylalanin beinhalten, stellt der Konsum dieser Dosen für PKU-Betroffene eine direkte Gesundheitsbedrohung dar.

Für diese spezifische Patientengruppe kann die versehentliche Einnahme zu einer gefährlichen Anreicherung von Phenylalanin im Blut führen, was neurologische Schäden verursachen kann. Die Warnung ist daher nicht nur als Empfehlung, sondern als dringende Vorsichtsmaßnahme für Menschen mit dieser seltenen, aber schwerwiegenden Erkrankung zu verstehen, die auf lebenslange Diäten angewiesen sind.

Rückerstattung und Entwarnung

Kunden, die versehentlich eine der betroffenen Dosen erworben haben, werden aufgefordert, diese nicht zu verzehren. Stattdessen können die Produkte an der Stelle zurückgegeben werden, an der sie gekauft wurden. Coca-Cola Deutschland gewährleistet eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises, wobei dies auch ohne Vorlage eines Kassenbons erfolgt, um den Prozess für die Verbraucher so einfach wie möglich zu gestalten. Dies dient dem Vertrauensaufbau und der schnellen Eliminierung der fehlerhaften Ware aus den Haushalten.

Für die breite Masse der Sprite-Liebhaber, die weder an Diabetes noch an Phenylketonurie leiden, gibt es hingegen umfassende Entwarnung. Es betrifft ausschließlich die spezifischen, in der offiziellen Mitteilung genannten Dosen und Chargen. Für alle anderen Konsumenten bleiben die übrigen Sprite-Produkte unbedenklich und sicher im Konsum.