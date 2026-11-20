Coca-Cola ruft eine Charge von Sprite-Dosen zurück, da zuckerfreier Sprite in Dosen für zuckerhaltigen Sprite aBgefüllt wurde. Dies birgt Risiken für Diabetiker und Allergiker.

Fehlerhafte Abfüllung löst Rückruf aktion aus

Der Getränkehersteller Coca-Cola Europacific Partners hat in Deutschland eine vorsorgliche Rückruf aktion für eine spezifische Charge von Sprite -Dosen gestartet. Der Auslöser hierfür ist ein Produktionsfehler bei der Abfüllung, bei dem die zuckerfreie Variante Sprite Zero in Dosen abgefüllt wurde, die ursprünglich für die zuckerhaltige Version Sprite Classic konzipiert waren. Dies führt zu einer Diskrepanz zwischen der Deklaration auf der Verpackung und dem tatsächlichen Inhalt des Produkts. der Hersteller betont, dass es sich hierbei um einen isolierten technischen Fehler handelt,der nur einen begrenzten Teil der Produktion betrifft und andere Sprite -Produkte nicht gefährdet.

Betroffen sind ausschließlich 0,33-Liter-Dosen, die im Rahmen einer Promotion für die National Basketball Association vertrieben wurden. diese speziellen Verpackungen sind optisch an der NBA-Werbung erkennbar. Um sicherzustellen, dass Verbraucher die falschen Produkte identifizieren können, werden spezifische Kennzahlen herangezogen. Die Rückrufaktion gilt für Dosen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30. April 2027 und einer Produktions-Chargennummer im Bereich von LDC62950845 bis LDC62951115. Diese Numerierung findet sich auf der Unterseite der Dosen und dient als entscheidendes Erkennungsmerkmal für den Handel und die Konsumenten.

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Gesundheitsrisiken für bestimmte Gruppen

Obwohl der Verzehr des Produkts für die breite Bevölkerung grundsätzlich als unbedenklich eingestuft wird,besteht ein potenzielles Gesundheitsrisiko für bestimmte Risikogruppen. Diabetiker,die streng auf die Zuckeraufnahme achten müssen, oder Personen, die unter einer Unverträglichkeit gegenüber den verwendeten Süßungsmitteln in der zuckerfreien Variante leiden, könnten durch den Konsum negative gesundheitliche Auswirkungen erfahren. Da die falsche Deklaration dazu führen kann, dass diese Gruppen ein Produkt konsumieren, das nicht ihren diätetischen Anforderungen oder medizinischen Einschränkungen entspricht, sieht der Hersteller den Rückruf als notwendige Vorsichtsmaßnahme an. Für alle anderen Verbraucher ist der Verzehr laut Hersteller sicher, dennoch wird geraten, die betroffenen Dosen nicht zu öffnen und zu trinken.

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Rückerstattung und weitere Informationen

Verbraucher, die solche Dosen in ihren Haushalten besitzen, werden aufgefordert, diese an den jeweiligen Verkaufsort zurückzugeben. der Hersteller garantiert die volle Rückerstattung des Kaufpreises, wobei in der Regel keine Vorlage eines Kassenbons erforderlich ist. Dies soll den Prozess für die Kunden so leicht wie möglich gestalten und sicherstellen, dass die gefährdeten Produkte schnell aus den Haushalten entfernt werden. Coca-Cola Europacific Partners hat sich bei den Betroffenen für den Fehler entschuldigt und bietet über eine eigens eingerichtete Kundenhotline Unterstützung bei Fragen an. Parallel dazu haben Supermärkte und Händler die betroffenen Chargen aus ihren Regalen entfernt, um eine weitere Verbreitung zu verhindern.

Historischer Kontext und Produktionsstandards

Dieser Vorfall ist niCht der erste Rückruf in der jüngeren Vergangenheit des Unternehmens. Im vergangenen Jahr musste Coca-Cola in mehreren europäischen Ländern aufgrund erhöhter Chloratwerte in Getränken zurückrufen. chlorat kann die Jodaufnahme in der Schilddrüse hemmen, was insbesondere für Menschen mit bestehenden Schilddrüsenerkrankungen problematisch sein kann. Damals betonte das Unternehmen jedoch, dass keine der in Deutschland verkauften Produkte von dieser Problematik betroffen waren. Die aktuellen Vorfälle zeigen die strengen Kontrollen und die Reaktionsfähigkeit der Logistik, auch wenn Produktionsfehler nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Alle anderen Sprite-Produktlinien bleiben von den Maßnahmen ausgeschlossen und gelten weiterhin als einwandfrei und sicher für den Konsum.