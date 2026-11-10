Rückrufwarnung: Giftige Reiswaffeln, Salmonellen und Blei in NRW-Produkten

Ausführlicher Überblick über aktuelle Produktrückrufe in Nordrhein-Westfalen. Warnung vor Glycidol in Reiswaffeln, Salmonellen bei Pinienkernen und Blei im TEDi-Schmuck.

Verbraucher in Nordrhein-Westfalen und bundesweit stehen vor einer Reihe dringender Warnungen, die verschiedene Lebensmittel und Konsumgüter betreffen. Von der asiatischen Supermarkt-Kette Go Asia über Drogeriemärkte bis hin zu Möbelhändlern wurden verschiedene Produkte vom Markt genommen. Die Gründe für diese Rückrufe sind vielfältig und reichen von mikrobiologischen Verunreinigungen bis hin zu chemischen Gefahrenstoffen wie Blei oder schädlichen Ölrückständen. Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten betroffenen Artikel und die Handlungsempfehlungen für betroffene Kunden zusammen.

Glycidol in Golden Turtle Reiswaffeln

Die asiatische Supermarkt-Kette Go Asia, die auch eine Filiale im Bielefelder Loom Center betreibt, hat einen Rückruf für ihre Marke Golden Turtle ausgelöst. Betroffen ist das Produkt "Wasabi Rice Crackers" mit einem Nettoinhalt von 125 Gramm. Die Maßnahme erfolgt, weil in den Reiscrackern der Höchstwert für Glycidol überschritten wurde. Glycidol entsteht bei der industriellen Verarbeitung von pflanzlichen Ölen und Fetten und gilt von Behörden als genschädigend sowie krebserzeugend. Go Asia rät dringend vom Verzehr der Ware ab.

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Käuferinnen und Käufer, die die betroffenen Wasabi-Reiswaffeln erworben haben, sollten diese nicht weiter konsumieren. Die Firma bietet einen unkomplizierten Umtausch an: Das Produkt kann in allen Go Asia-Filialen zurückgegeben werden. Der ursprüngliche Kaufpreis wird den Kunden vollständig erstattet. Es ist keine Vorlage eines Kassenbons zwingend erforderlich, um die Rückerstattung zu erhalten, was den Prozess für betroffene Verbraucher weiter vereinfacht.

STEC-Bakterien in Rindfleisch-Salami

Ein weiteres kritisches Problem betrifft Fleischwaren. Der Hersteller Norderstedter Fleisch- und Wurstwaren Peter Faden GmbH & Co KG hat einen Rückruf für diverse Rindfleischsalamiprodukte veranlasst. Hintergrund ist, dass in einer Einzeluntersuchung Shigatoxinbildende Escherichia coli (STEC) nachgewiesen wurden. Diese Bakterien stellen ein ernstes Gesundheitsrisiko dar, da sie bereits innerhalb weniger Tage nach dem Verzehr kontaminierter Produkte zu schweren Magen-Darm-Störungen führen können. Die Symptome können fieberhaft verlaufen und mit Blutungen einhergehen.

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Besonders gefährdet sind vulnerable Gruppen wie Kinder, Schwangere, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Für diese Personengruppen können die Infektionen zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen. Das Unternehmen bittet eindringlich darum, die Produkte nicht zu verzehren oder zu verarbeiten, falls keine sichere Dinerhitzung garantiert ist. Alternativ können Kundinnen und Kunden die Ware ohne Kassenbon in der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgeben und den Kaufpreis erstattet bekommen.

Zu den betroffenen Chargen gehören unter anderem "Rindfleischsalami halal Kaliber 60 mit Geflügelfleisch" in Packungsgrößen von 1000 Gramm oder als Doppelverpackung zu 2x500 Gramm. Ebenso betroffen sind "Rindfleischsalami rein Rind Kaliber 80" mit 1000 Gramm Gewicht sowie "Rindfleischsalami-Scheiben, halal mit Geflügelfleisch". Auch das Produkt "Pizza Rindfleischsalami halal Kaliber 60 mit Geflügelfleisch" in 500-Gramm-Packungen ist von dem Aufruf zur Rückgabe umfasst. Alle genannten Artikel müssen sofort aus dem Haushalt entfernt werden.

Salmonellen bei dm, Dennree und Alnatura

Neben Fleischwaren und Reiswaffeln warnen auch große Discounter und Bioläden vor belasteten Nahrungsmitteln. Parallel zum Rückruf von Pinienkernen bei der Drogeriekette dm werden bundesweit auch Produkte der Hersteller Dennree und Alnatura zurückgerufen. Der gemeinsame Nenner ist eine mögliche Verunreinigung mit Salmonellen. Diese Bakterien können nach Angaben der Unternehmen bei Verzehr zu Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und leichtem Fieber führen. Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst ab, schwere Verläufe sind jedoch möglich.

Die Drogeriekette dm hat das Produkt "dmBio Pinienkerne, 60 Gramm" ins Visier genommen. Dieser Artikel wurde bundesweit in den Filialen verkauft. Auch der Biohändler Dennree ruft zwei spezifische Chargen von Pinienkernen zurück, die bei Denns BioMarkt und in ausgewählten Naturkostfachmärkten im Angebot waren. Vorsorglich stößt auch der Händler Alnatura einen Rückruf an, nachdem in einer Probe Salmonellen nachgewiesen wurden. Die betroffene Ware wurde bei allen drei Händlern bereits aus den Regalen genommen. Konsumenten sollten die Ware nicht essen und die Packungen zurückerstattbar abgeben.

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Blei im TEDi Schmuckset und Ochratoxin A in Aprikosen

Weitere Gefahrenquellen finden sich in nicht-lebensmittelbereichen und weiteren Bio-Produkten. Das 3-teilige Schmuckset der Marke TEDi, speziell das "3er Schmuckset pink & gelb", wird zurückgerufen. Tests haben erhöhten Bleiwerte an der Lötstelle am Ring ergeben. Blei ist gesundheitsschädlich, weshalb von der weiteren Verwendung abgeraten wird. Kunden können das Schmuckset in jeder TEDi-Filiale zurückgeben oder umtauschen, ohne dass ein Kassenbon vorgelegt werden muss.

Im Lebensmittelbereich ruft die Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG "Edeka Bio Soft-Aprikosen" zurück. Grund dafür sind auffällige Werte des Schimmelpilzgifts Ochratoxin A. Bei regelmäßigem Verzehr kann dieser Stoff gesundheitsschädlich sein und langfristig zu Nierenerkrankungen führen. Edeka hat die Ware umgehend aus dem Verkehr gezogen. Verbraucher werden angewiesen, die betroffenen Aprikosen nicht zu konsumieren. Die Rückgabe in der entsprechenden Verkaufsstelle erfolgt auch ohne Kassenbon gegen volle Erstattung des Kaufpreises.