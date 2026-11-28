Während Emma Aicher und Lena Dürr enttäuschen, trumpft eine deutsche Newcomerin beim Riesenslalom von Killington auf. Der erst 21 Jahre alten Jana Fritz gelingt eine furiose Aufholjagd.

Während Emma Aicher und Lena Dürr enttäuschen, trumpft eine deutsche Newcomerin beim Riesenslalom von Killington auf. Der erst 21 Jahre alten Jana Fritz gelingt eine furiose Aufholjagd.enttäuscht – ein deutsches Topresultat gab es überraschend aber trotzdem: Teamkollegin Jana Fritz raste im Riesenslalom bei schwierigen Bedingungen sensationell auf Rang sechs und feierte damit die bisher beste Leistung ihrer Karriere.

Aicher musste sich beim Sieg der Neuseeländerin Alice Robinson vor Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin nach zwei fehlerbehafteten Läufen mit einem enttäuschenden 19. Platz begnügen . Fritz lag 1,29 Sekunden hinter der Siegerin. Das zweite Duell mit ihrer „Herausforderin“ Aicher ging auf der in Nebel gehüllten Rennstrecke so klar an Shiffrin, deren kleine Pause sich auszahlte: Zwar verpasste Shiffrin, die nach Durchgang eins noch in Führung gelegen hatte, knapp ihren 111.

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Weltcupsieg, ihr gelang aber hinter Robinson und vor ihrer US-amerikanischen Kollegin Paula Moltzan eine überzeugende Rückkehr. Fritz, die als 28. in den zweiten Lauf gestartet war und ihre unverhofft lange Zeit in der Leaderbox freudestrahlend auskostete, fuhr zum erst zweiten Mal in ihrer Karriere in die Punkte. 2025 gab es in Semmering einen 24. Platz.