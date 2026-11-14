Rücktritt von Jensen Huang nach Skandal bei Nvidia

Nvidia-Chef Jensen Huang tritt zurück. Skandale um Affären und chinesische Spionagevorwürfe schaden dem KI-Konzern massiv. Details zur Krise.

Der Gründer und langjährige CEO von Nvidia, Jensen Huang, hat sein Amt niedergelegt. Dieser folgenschwere Schritt erfolgte direkt nach einer öffentlichen Entschuldigung an die Mitarbeiter des Unternehmens am 8. November. In diesem Schreiben räumte der taiwanesisch-amerikanische Technologiemogul ein, seiner Ehefrau Lori Mills untreu gewesen zu sein. Die Konsequenzen dieser Enthüllungen waren sofort sichtbar, da Nvidia vier Tage später den offiziellen Rücktritt des Firmenchefs bekannt gab.

Privates Drama und öffentliche Reue

Huangs Entscheidung zur Rückkehr in die Privatrolle folgt auf eine intensive mediale Berichterstattung über sein persönliches Leben. In seiner Nachricht an die Belegschaft gestand er offen, seine Familie jahrzehntelang im Stich gelassen zu haben. Er betonte, dass seine Ehefrau und die gemeinsamen Kinder ihm stets Liebe und Unterstützung geschenkt hätten. Stattdessen habe er diese Loyalität durch sein Verhalten gebrochen und das gemeinsame Leben nachhaltig geschädigt. Die Eheleute sind seit 1993 verheiratet und blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück.

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Die Ursprünge ihrer Beziehung reichen an die Oregon State University zurück, wo Huang und Mills gemeinsam einen Elektrotechnikkurs besuchten. Mills war eine von nur drei Frauen in diesem speziellen Studiengang. Huang versprach ihr damals, mit dreißig Jahren Firmenchef zu sein, was er später auch erfüllte. Die Ehefrau begleitete ihren Mann bei jedem Karrieresprung, während Nvidia vom reinen Grafikchip-Hersteller zum unangefochtenen Marktführer im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz aufstieg.

Spionagevorwürfe und Affären

Über die privaten Verfehlungen hinaus belasten schwerwiegende Vorwürfe der nationalen Sicherheit das Image des Unternehmens. Medienberichte verknüpfen Huang mit Alice Huang, einer früheren Führungskraft beim Nvidia-Kunden Megaspeed mit Sitz in Singapur. US-Geheimdienstvertreter hatten die Belastbarkeit der Hinweise unterschiedlich eingeschätzt und die Weitergabe sensibler Informationen nach Peking verdächtigt. Die Vorwürfe bleiben umstritten, treffen jedoch einen empfindlichen Nerv in der geopolitischen Rivalität.

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Megaspeed stand bereits unter dem Verdacht, chinesischen Unternehmen trotz amerikanischer Exportbeschränkungen Zugang zu Hochleistungs-Chips verschafft zu haben. Jensen Huang hatte sich jahrelang in Washington für die Lockerung dieser Regeln eingesetzt und unterhielt enge Kontakte bis hin zu US-Präsident Donald Trump. Abgeordnete forderten daher transparente Antworten zu den möglichen Risiken für die nationale Sicherheit, die mit diesen Geschäftsbeziehungen einhergehen könnten.

Eine weitere Enthüllung erschütterte den Konzern kurz darauf. Der New York Times zufolge unterhielt Jensen Huang eine außereheliche Affäre mit Kimberly Powell. Die 48-jährige Vice President im Gesundheitsbereich berichtete direkt an den CEO und war seit 2008 im Unternehmen tätig. Powell hat die Beziehung nicht öffentlich bestätigt, doch der Verhaltenskodex von Nvidia stuft persönliche Beziehungen zwischen Führungskräften als potenziellen Interessenkonflikt ein. Reuters meldete zusätzlich eine weitere Verbindung zu einer nicht genannten Mitarbeiterin.

Wirtschaftliche Folgen und neue Führung

Der Verwaltungsrat von Nvidia akzeptierte Huangs Rücktritt mit sofortiger Wirkung. Die vorläufige Führung des Konzerns übernahm Finanzchefin Colette Kress. Die 59-jährige war seit 2013 im Vorstand und kennt die Strukturen des Unternehmens bestens. Der Börsenwert des Unternehmens, der im Oktober 2026 zeitweise rund 5,2 Billionen Euro erreichte, ist seit den Bekanntwerdung der Affären deutlich gesunken. Der Aktienkurs reagiert sensibel auf die Unsicherheit an den Märkten.

Die Krise tritt in einem konjunkturell anspruchsvollen Umfeld auf. Der Wettbewerb um KI-Chips verschärft sich, da Tech-Riesen wie Google, Amazon und Microsoft zunehmend auf eigene Lösungen setzen. Auch Unternehmen wie Anthropic diversifizieren ihre Lieferantenstrategien. Junge Rechenzentrumsanbieter kämpfen parallel mit Bauverzögerungen, Strommangel und hohen Finanzierungsproblemen. Für die USA bleibt der technologische Vorsprung gegenüber China ein zentrales strategisches Anliegen.

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Nvidias größtes Risiko erwies sich als weniger die externe Konkurrenz oder die komplexe KI-Branche, sondern die Person des langjährigen Leaders. Die Kombination aus persönlichem Fehlverhalten und geopolitischen Spannungen hat das Vertrauen in die Stabilität der Unternehmensführung erschüttert. Welche Konsequenzen die Neuausrichtung unter Colette Kress haben wird, bleibt abzuwarten. Der Fall markiert einen dramatischen Wendepunkt in der Geschichte eines der einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt.