Nach der Wahlniederlage der Republikaner räumt Arati Dhillon. Verteidigungsminister Hegseth und Stabschefin Wiles stehen ebenfalls unter starkem Druck durch Trump.

Arati Dhillon war am Donnerstag das erste hochrangige Mitglied der US-Regierung, das nach der schweren Wahlniederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen seinen Posten räumte. Dhillon leitete die Bürgerrechtsabteilung im Justizministerium und hatte eine führende Rolle bei den Maßnahmen der Regierung gegen Eliteuniversitäten gespielt. Sie reichte ihr Rücktrittsgesuch bei Justizminister Todd Blanche ein.

Dhillons Abgang und Wahlverluste

Arati Dhillons Rücktritt waren politischen Insidern zufolge zwar nicht der direkte Auslöser für ihren Rücktritt. Ursache sollen vor allem seit Monaten gewachsene Spannungen in der Regierung sowie direkter Druck seitens des Präsidenten gewesen sein. Doch der Zeitpunkt und die massiven Verluste der Republikaner haben Dhillons Rücktritt deutlich beschleunigt. Politische Beobachter erwarten, dass Dhillon nicht die Einzige bleibt, die nach dem Wahltag ihren Posten räumt.

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Verteidigungsminister Hegseth im Fokus

Verteidigungsminister Pete Hegseth wird von vielen Republikanern für die Niederlage mitverantwortlich gemacht. Sie werfen ihm vor, Donald Trump ohne klare Ausstiegsstrategie in den Krieg gegen den Iran getrieben zu haben. Der Krieg belastet viele Amerikanerinnen und Amerikaner hauptsächlich wegen der Nach Informationen von US-Medien hat Trump Berater gefragt, ob Hegseth im Amt bleiben soll. Öffentlich erklärte der Präsident, er habe jede Absicht, Hegseth zu halten.

Insidern zufolge soll Trump allerdings eingestanden haben, dass es einfacher wäre, einen Nachfolger zu bestätigen, bevor die Demokraten im Januar 2027 die Mehrheit im Senat übernehmen. Hegseth bezeichnete die Berichte als Farce. Als möglicher Nachfolger wird laut Berichten der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, gehandelt. Eine Bestätigung wäre noch in der sogenannten Lame-Duck-Phase möglich, also in der Zeit zwischen der Wahl und dem Amtsantritt des neuen Kongresses im Januar 2027, in der die bisherige Mehrheit noch im Amt ist.

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Spannungen um Stabschefin Susie Wiles

Stabschefin Susie Wiles steht stark in der Kritik. Die ehemalige Pressereferentin des Präsidenten, Caroline Sunshine, forderte am Tag nach der Wahl bei Fox News öffentlich deren Rücktritt. Sunshine machte die Führung des Weißen Hauses für strategische Fehler und ein Versagen in der Kommunikation verantwortlich. Wiles solle von sich aus ihren Rücktritt anbieten, bevor sie dazu aufgefordert werde.

Der frühere Stabschef Mick Mulvaney hatte bereits in der Woche vor der Wahl erklärt, er gehe davon aus, dass Wiles ihr Amt nach den Zwischenwahlen niederlegen werde. Das sei ein natürlicher Zeitpunkt für einen solchen Wechsel und keine Folge eines Verlusts der Gunst des Präsidenten. Die frühere Trump-Beraterin Sarah Matthews berichtete, der Präsident habe Verbündeten gegenüber Ideen für eine Nachfolge geäußert. Trump wies Berichte, er wolle Wiles ersetzen, öffentlich zurück. Sie sei seine loyalste und am längsten amtierende Stabschefin und genieße sein vollständiges Vertrauen.

Misstrauen gegen Außenminister Rubio

Anonyme Quellen nannten als Grund, dass Marco Rubio Abstand zu Trumps Führung im Iran-Krieg gewinnen müsse, um seine Ambitionen auf eine Präsidentschaftskandidatur 2028 nicht zu gefährden. Das Weiße Haus und das US-Außenministerium bezeichneten die Berichte noch am selben Tag als völlig haltlose Fake News und einen Schwindel. Rubio wies sie am Freitag selbst zurück. Es sei schon immer sein Plan gewesen, bis zum Ende der Amtszeit von Präsident Trump zu arbeiten.

Stephen Millers Einfluss und Mike Johnsons Rückzug

Stephen Miller, stellvertretender Stabschef für Politik im Weißen Haus, ist intern unter Druck geraten. Nach im Independent zitierten Insidern gilt seine harte Einwanderungspolitik als Hauptgrund dafür, dass die Republikaner in der Bevölkerung an Zustimmung verloren haben, besonders unter der hispanischen Bevölkerung. Trump soll deshalb massiven Druck auf Miller ausgeübt haben. Andere Beobachter halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass Miller in absehbarer Zeit freiwillig zurücktritt oder von Trump entlassen wird. Er gilt als einer der einflussreichsten und loyalsten Architekten der Regierungspläne.

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Laut der Washingtoner Website The Hill könnte Miller seine Position nach den Zwischenwahlen sogar festigen. Im Zusammenhang mit möglichen personellen Veränderungen um Stabschefin Wiles wird er in politischen Kreisen als möglicher Nachfolger oder als noch einflussreicherer Stratege der Regierung gehandelt. Ob der Druck aus dem Präsidentenamt Folgen hat, ist damit offen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat angekündigt, dass er bei der Wahl der neuen Fraktionsführung nicht mehr für den Vorsitz der Republikaner kandidieren wird. Sein Mandat im Kongress legt er nicht nieder, und er bleibt Sprecher, bis der neue Kongress im Januar zusammentritt. Vor der Wahl hatte er noch gesagt, er wolle die Führung auch bei einem schlechten Ergebnis für die Republikaner behalten. Johnson galt in den vergangenen Jahren als einer der wichtigsten Verbündeten Trumps im Kongress.