Ruckzuck oder doch nicht? SWR3 testet verrückte Süßigkeiten

Anneta Politi und Kemal Goga testen in der SWR3 Morningshow die verrücktesten Süßigkeiten, die es gibt. Was sagen die beiden Moderatoren zu diesen ungewöhnlichen Köstlichkeiten?

SWR3 Morningshow -Moderatoren Anneta Politi und Kemal Goga haben die ganze Woche über kuriose Süßigkeiten getestet, damit ihr es nicht müsst – oder vielleicht doch? Sie geben euch ihre ehrliche Meinung: Must-try oder einfach schrecklich? Lohnt es sich, diese verrückten Snacks zu probieren? \In unserem SWR3 Whatsapp-Kanal konnten Sie abstimmen, was die beiden in der Morningshow probieren sollten.

Das Ergebnis war eindeutig: Ihr habt das gefrorene Schokoladen-Eis gewählt! Sagen wir mal so: Die beiden waren von der neuartigen Kreation nicht gerade begeistert. 😅 Für Kemal und Anneta ist das gefrorene Schokoladen-Eis etwas zwischen Bonbon, Frühstücksflocken und Luftschokolade – aber ganz sicher kein Eis. Wenn alles runtergeschluckt ist, dann kommt gaaaanz am Ende ein leichter Nachgeschmack nach Eis. Wertung: 0, maximal eine von 5 bunten Tüten. Hier Annetas ausführliche Anti-Kaufempfehlung anhören: \Ihr wollt bei kommenden Aktionen mit abstimmen? Hier geht's zu unserem Whatsapp-Kanal: SWR3 auf Whatsapp – so kannst du dabei sein! \Noch mehr verrückte Süßigkeiten und Naschereien in der SWR3 Morningshow Wir wollten die Geschmacksnerven der beiden ja nicht schon am Morgen übertreizen. Sie waren aber so im Flow, dass sie einfach weitergemacht haben: Glückskekse aus veganer Schokolade?! Auf die Glückskekse haben sich beide Moderatoren gefreut (nicht nur auf den Spruch). In diesem Fall waren sie aus Schokolade, und das auch noch vegan! „Sei in guten Zeiten dankbar und in schlechten geduldig“, sagt Annetas Keks. Mit dem Keks war sie eher geduldig: Ziemlich hart, sehr trocken. Kemals Zettel erinnerte, Glück sei die Summe schöner Erinnerungen. Ob Kemal seinen Keks in guter Erinnerung hat, wissen wir nicht, denn Anneta fragt: „Hast du den Zettel jetzt mitgegessen?“ Und alle, die das jetzt wissen wollen, hören bitte hier hinein: Fruchtgummi in Krugform mit Biergeschmack 🍺 Bier-Fruchtgummis sind morgens der ultimative Test. Da gehört schon viel Willenskraft dazu! Das Versprechen: Die Fruchtgummis sind in Bierkrugform (soweit erfüllt) und sollen wirklich nach Bier schmecken. Aber: Schmeckt null nach Bier, meint Anneta. Wow! Für den morgendlichen Magen vielleicht ganz gut, aber einfach nicht das Konzept des Produkts. Sorry not sorry von der Morningshow-Jury! Hallo an alle, die bis hier gelesen haben. Kemal hat den Zettel nicht wirklich gegessen. Den Beweis gibts in der SWR3 Insta-Story.�





swr3 / 🏆 62. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SWR3 Morningshow Süßigkeiten Nachrichten Test

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Süßigkeiten-Diebstahl in Kleve: Unbekannte Frau bricht in Haus ein und flüchtet mit Süßigkeiten-BeuteEine Diebin hat in einem Haus in Kleve mehrere Schränke durchsucht und dabei eine Beute aus Süßigkeiten erbeutet. Die Polizei beschreibt den Fall als einmalig und kurios. Die Frau soll professionell und brachial vorgegangen sein.

Weiterlesen »

SWR3 Webcams: Bergwetter in den Skigebieten checkenDer Artikel informiert über die SWR3 Webcams, die das Bergwetter in den Skigebieten in und um SWR3Land zeigen. Es werden verschiedene Skigebiete in Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich vorgestellt und auf die entsprechenden Webcams verwiesen. Zusätzlich werden Tipps für den Winterurlaub gegeben und auf Verkehrsinformationen im SWR3 Verkehrszentrum verwiesen.

Weiterlesen »

SWR3 Beats für den Bau: Gewinnt ein neues Baustellenradio für euer Team!Bald ist nicht mehr die Kreissäge das lauteste Gerät auf der Baustelle: In Zukunft dreht ihr einfach euer neues Baustellenradio auf (ist auch unterhaltsamer)! So sichert ihr euch eines.

Weiterlesen »

Süßigkeiten im Familienalltag: Wie finde ich das richtige Gleichgewicht?Dieser Artikel gibt Eltern Tipps, wie sie ihren Kindern helfen können, die Balance zwischen Genuss und Gesundheit zu finden, ohne ihnen Süßigkeiten vollständig zu verbieten. Es werden Strategien vorgestellt, um Süßigkeiten an besonderen Anlässen zuzulassen, gesunde Alternativen anzubieten und bewusstes Essen zu fördern.

Weiterlesen »

Süßes Verlangen: Warum manche Menschen besonders heiß auf Süßigkeiten sindManche Menschen können die Finger kaum von Süßem lassen. Jetzt haben Forschende ein Darmbakterium entdeckt, das die Zucker-Gier dämpfen und sogar Diabetes vorbeugen könnte.

Weiterlesen »

Rea Garvey startet Radioshow und Podcast bei SWR3 und ARDRea Garvey machte sich bereits vor Jahren einen Namen als gefragter Musiker. Jetzt erweitert er seinen Horizont als Host einer Radioshow.

Weiterlesen »