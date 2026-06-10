Rudi Völler betont Trennung von Sport und Politik bei WM in Nordamerika

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat klare Position bezüglich politischer Fragen bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Er lehnt Boykottdiskussionen ab und fordert, dass die Spieler sich auf den Sport konzentrieren können. Gleichzeitig gibt es neue politische Vorkommnisse rund um das Turnier, darunter die Abweisung eines afrikanischen Schiedsrichters und Ticketprobleme für iranische Fans.

Rudi Völler , Sport direktor des Deutschen Fußball-Bunds ( DFB ), hat sich im nationalen Mannschaftsquartier in Winston-Salem, North Carolina, erneut klar positioniert und jegliche Verantwortung von der Mannschaft genommen.

Seine zentrale Botschaft: Sport und Politik müssen bei der Weltmeisterschaft strikt getrennt werden. Diese Haltung sei vor allem eine Lehre aus der WM 2022 in Katar, bei der die Spieler damals zu öffentlichen Symbolaktionen wie dem Tragen der One-Love-Binde oder der Hand-vor-den-Mund-Geste gedrängt worden seien. Völler betonte, er sei bereits in den frühen 1980er Jahren als junger Profi gegen einen Olympia-Boykott gewesen, weil solche Maßnahmen nichts brächten, sondern nur den Athleten und Zuschauern schadeten.

Auch die intern diskutierte Möglichkeit eines DFB-Boykotts halte er für falsch. Gleichzeitig räumt er ein, dass einige zu lesenden Dinge nicht schön seien, zeigt sich aber optimistisch und hofft auf ein friedliches Turnier. Die bevorstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19.

Juli) steht bereits im Zeichen politischer Spannungen. Besonders zwischen den USA und Mitgastgeber Mexiko bestehen massive diplomatische Konflikte.

Zudem wächst die Sorge, dass US-Präsident Donald Trump die Sportbühne für seine politische Agenda nutzen könnte. Zwei weitere Themen sorgen für Aufregung: Erstens, der beste afrikanische Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia wurde am Flughafen Miami abgewiesen und musste nach Istanbul zurückfliegen. Er sagte der New York Times: "Ich glaube, dass sie ein Problem mit meinem Land haben.

" Zweitens, der Iran muss vermutlich auf eigene Fans verzichten, weil der Verband FFI nicht das erwartete Ticketkontingent erhalten haben soll. Die USA werden beschuldigt, die Anwesenheit iranischer Fans verhindern zu wollen. Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA. Völler äußerte sich bedauernd zu diesen Vorkommnisse, betonte aber, dass er die genauen Hintergründe der Abweisung des Schiedsrichters nicht kenne.

Sein Hauptanliegen ist, dass die Spieler keine politischen Fragen beantworten müssen, sondern sich voll auf den Sport konzentrieren können. Er erklärte, der DFB wolle nicht so tun, als habe man nichts mit Politik zu tun, aber man sei die falschen Ansprechpartner für diese Probleme. Völler rechnet sogar mit weiteren Vorfällen: "Mein Bauchgefühl sagt mir, das wird nicht die allerletzte Geschichte gewesen sein.

" Ziel sei, sich auf den Fußball zu fokussieren und eine gute WM zu spielen, während der Rest abgewartet werden müsse





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