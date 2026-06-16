Rudi Völler: Das Noch-Gate ist geklärt

Der DFB-Sportdirektor ist mit den Äußerungen von Jürgen Klopp und Thomas Müller nicht einverstanden. Die beiden Experten hatten vor dem WM-Eröffnungsspiel launig über die deutsche Mannschaft diskutiert und Klopp hatte sich in Frage gestellt.

Rudi Völler hatte sich live bei MagentaTV deren Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller vorgeknöpft. Der DFB- Sport direktor war mit den Äußerungen der beiden nicht einverstanden.

Vor dem WM-Eröffnungsspiel am Donnerstag in Mexiko hatten Müller und Klopp launig über die deutsche Mannschaft diskutiert. Da fiel der böse Satz von Klopp: Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch. Noch. Müller verschärfte noch: Kloppo, wir haben erst Juni.

Du bist schon im September. So als sei es klar, dass Klopp nach der WM Bundestrainer wird. Nach BILD-Informationen schaute sich Völler den Video-Clip später an, um sich eine Meinung zu bilden, nachdem ihm der Vorfall zugetragen worden war. Sie stieß innerhalb des Führungs- und Trainer-Stabs bei der Nationalmannschaft auf großes Unverständnis.

Einstimmiger Tenor: Das macht man nicht! Dass vor allem Klopp seinen Trainerkollegen Nagelsmann in Frage stellte und damit kurz vor dem WM-Start für Unruhe um die deutsche Mannschaft sorgte, hatte man von Deutschland-Fan Klopp nicht erwartet. Nicht Rudi Völler hatte um die TV-Aussprache gebeten, der Sender Magenta hatte beim DFB den Sportdirektor zu einem Interview mit seinen beiden Experten und Moderator Johannes B. Kerner angefragt. Ursprünglich war sogar geplant gewesen, dass Völler ins Studio kommen soll.

Aufgrund der weiten Wege zum Studio mitten durch die Fans war dieses Szenario aber aus Zeitgründen verworfen worden. Nein, Völler erledigte wie immer seinen Auftritt in Eigenregie. Seine Spitzen gegen das Experten-Duo Ihr seid ja mehr für die Komik zuständig oder speziell gegen Müller Thomas, du könntest einen kleinen Trainerschein machen, um ein wenig mehr zu verstehen kamen von ihm spontan und aus dem Bauch heraus. Bei der Nationalmannschaft ist man mit Völlers Krisenmanagement maximal zufrieden.

Der Sportdirektor ist seiner Bodyguard-Rolle, den Bundestrainer zu schützen, hundertprozentig nachgekommen. Ziemlich!

Allerdings: Weil mehrere Tage zwischen dem Noch-Spruch lagen, kam es nicht zu einem Wüterich-Auftritt - wie bei seinem legendären Waldi-Weißbier-Anfall. Nach einem 0:0 in der WM-Qualifikation 2003 in Island hatte Teamchef Völler den ARD-Moderator Waldemar Hartmann vor einem Millionen-Publikum rund gemacht: Du sitzt hier locker, bequem auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken und bist die Ruhe selbst. Wird es zum von Völler vorgeschlagenen Treffen mit Klopp und Müller kommen? Ein Treffen ist derzeit nicht vorgesehen oder geplant.

Für Völler soll das Noch-Gate nach seiner Ansage nun erst mal geklärt sein. Klopp hatte sich dafür nach dem 7:1 direkt bei Nagelsmann und vor laufender Kamera entschuldigt





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