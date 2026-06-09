Rudi Völler erinnert sich an WM 1994 in den USA und den O.J. Simpson-Fall

Rudi Völler blickt auf die Weltmeisterschaft 1994 zurück, die vom spektakulären Fluchtversuch O.J. Simpsons überschattet wurde. Ein historischer Tag, der das Turnier in den USA prägte.

Rudi Völler , der heutige Sportdirektor der deutschen Fußball -Nationalmannschaft, blickt zurück auf ein besonderes Ereignis während der Weltmeisterschaft 1994 in den USA . Damals, als die deutsche Mannschaft am 17.

Juni 1994 ihr erstes Gruppenspiel gegen Bolivien mit 1:0 gewann, überschattete ein spektakuläres Verbrechen das ganze Turnier. An diesem Tag raste der ehemalige Football-Star O.J. Simpson in Los Angeles in einem weißen Jeep vor der Polizei davon. Er war Hauptverdächtiger im Mordfall seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Bekannten Ronald Goldman.

Die Verfolgungsjagd, die live im Fernsehen übertragen wurde, nahm die gesamte Aufmerksamkeit der Medien in Anspruch und ließ das WM-Eröffnungsspiel fast in Vergessenheit geraten. Völler erinnert sich: "Das mit O.J. Simpson habe ich natürlich mitbekommen. Wir als Europäer, wir Spieler, wir kannten ihn ja auch nicht.

Ich glaube, es gab irgendwann mal einen Film, da hat er mitgespielt - die 'Nackte Kanone', wir kennen ihn alle. Als Footballspieler ein bisschen weniger. Das war für uns komisch zu sehen. Ich kann mich noch gut dran erinnern.

All dieser Konvoi, all die Polizeiwagen, die hinter seinem weißen Jeep herfuhren. Und alle haben gedacht: Warum hält er denn jetzt nicht an? Das war ein Spektakel.

" Der Fall Simpson entwickelte sich zu einem der meistbeachteten Gerichtsprozesse der amerikanischen Geschichte. Der Medienrummel war enorm, und die Beweislage schien erdrückend. Ein zentrales Beweisstück war ein blutiger Handschuh, der Simpson jedoch bei der Anprobe vor Gericht nicht passte. Dies führte zu einem überraschenden Freispruch im Oktober 1995.

Die Geschworenen glaubten den Argumenten der Verteidigung, die auf rassistische Motive und Verfahrensfehler der Polizei hinwies. Simpson, der aus ärmlichen Verhältnissen zu einem gefeierten Football-Star aufgestiegen war, schien zunächst der Justiz entkommen zu sein. Doch zwei Jahre später wurde er in einem Zivilverfahren für den Tod der beiden Opfer verantwortlich gemacht und zu einer Entschädigungszahlung von 33,5 Millionen US-Dollar verurteilt. Dieses Urteil konnte er aufgrund von Insolvenz jedoch nur teilweise begleichen.

Später kam Simpson erneut mit dem Gesetz in Konflikt. Im Jahr 2007 wurde er wegen bewaffneten Raubüberfalls auf Händler von Sportandenken in Las Vegas verurteilt und zu 33 Jahren Haft verurteilt, von denen er neun Jahre absaß. Nach seiner vorzeitigen Entlassung im Jahr 2017 lebte er zurückgezogen in Nevada, bis er im Jahr 2024 im Alter von 76 Jahren verstarb. Die Geschichte von O.J.

Simpson bleibt ein dunkles Kapitel in der amerikanischen Sport- und Rechtsgeschichte, ein Symbol für Prominenz, Rassismus und die Grenzen des Justizsystems. Für Rudi Völler und die deutsche Nationalmannschaft war die WM 1994 in den USA eine besondere Erfahrung. Nicht nur das Wetter und die Stadien waren ungewohnt, sondern auch die mediale Aufmerksamkeit, die sich auf andere Ereignisse konzentrierte. Trotz des Ablenkungsmanövers durch den Simpson-Fall gelang der deutschen Mannschaft ein erfolgreicher Turnierauftakt.

Letztlich schied das Team im Viertelfinale gegen Bulgarien aus. Völler selbst, der damals 34 Jahre alt war und als Stürmer für Bayer Leverkusen spielte, erzielte in diesem Turnier zwei Tore. Heute, 32 Jahre später, blickt er auf ein prägendes Ereignis zurück, das die Weltmeisterschaft in den USA aus seiner Sicht unvergesslich machte. Mit Blick auf die kommende WM 2026, die erneut in den USA stattfinden wird, hofft Völler auf weniger spektakuläre Ablenkungen und mehr sportliche Höhepunkte.

Die deutsche Nationalmannschaft wird 2026 in den USA antreten, und Rudi Völler wird als Sportdirektor eine wichtige Rolle spielen. Die Erfahrungen von 1994 sind dabei wertvoll, um die Besonderheiten und Herausforderungen eines Turniers in den USA zu meistern. Die Vorfreude ist groß, aber auch die Erinnerung an jenen 17. Juni 1994, als ein einziger weißer Jeep die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zog und die WM fast zur Nebensache wurde





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