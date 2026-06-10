DFB-Sportdirektor Rudi Völler berichtet vor dem WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft von positiver Stimmung und voller Fitness des Kaders. Gleichzeitig nimmt er kritische Themen wie Hotelbedingungen und möglichen Lagerkoller vom Team. "Alle brennen" auf das Turnier, sagt er und warnt vor Unterschätzung des ersten Gegners Curaçao.

Rudi Völler , der als Sport direktor des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB ) bei der WM in den USA eine zentrale Rolle spielt, äußerte sich kurz vor Turnierbeginn zu vielen Themen.

Nach einem kurzen Besuch im WM-Quartier der Nationalmannschaft in Winston-Salem reiste er bereits wieder ab, jedoch mit einem positiven Eindruck. Die Stimmung im Team sei ausgezeichnet, alle Spieler brennten auf den Start des Turniers, so Völler mehrfach. Besonders erfreulich: Manuel Neuer, der zuletzt mit Wadenproblemen zu kämpfen hatte, absolvierte das Training problemlos und steht für das erste Gruppenspiel gegen Curaçao zur Verfügung.

Auch Joshua Kimmich und andere Schlüsselspieler wie Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz seien fit und hoch motiviert. Völler betonte, dass die körperliche Verfassung der gesamten Mannschaft das Wichtigste sei. Neben den sportlichen Nachrichten übernahm Völler als erfahrener Funktionär auch die Aufgabe, schwierige und unangenehme Themen vom Team fernzuhalten.

Er fungierte als eine Art Innenminister, wenn es um möglichen Lagerkoller im Hotel oder um den Zustand des Trainingsplatzes ging, und als Außenminister bei Kritik an FIFA-Ticketpreisen oder bürokratischen Hürden wie der Einreiseverweigerung für einen somalischen Schiedsrichter. Sein Credo: Das Team lasse sich keine Ausreden bezüglich der Unterkunft oder des Trainingszentrums bieten, falls das Turnier früh enden sollte. Im Gegensatz zu seiner aktiven Zeit gäbe es heutzutage dank Internet und Handys keinen Lagerkoller mehr.

Gleichzeitig warnte er davor, den ersten Gegner Curaçao, der als krasser Außenseiter gilt, zu unterschätzen und forderte eine konzentrierte Leistung. Völlers Terminkalender ist eng getaktet. Nach seinem Besuch in Mexiko-Stadt, wo er auch einen Scheck der DFB-Stiftung für Bildungsprojekte überreichte, reiste er weiter nach New York zur Eröffnung des German House of Soccer. Von dort aus ging es nach Houston zum ersten deutschen Spiel.

Trotz der Reisestrapazen zeigte er sich zuversichtlich, dass die Mannschaft schwer zu schlagen sein werde, und versprach, für einen Erfolg zu brennen. Seine mehrjährige WM-Erfahrung als Spieler und Teamchef verleiht seinen Aussagen Gewicht, und er trägt die Verantwortung, sowohl für positive Stimmung als auch für die Abfederung externer Störfaktoren zu sorgen, während Bundestrainer Julian Nagelsmann sich auf die sportliche Vorbereitung konzentrieren kann





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