Rudi Völler im Interview: Von WM-Momenten, Teamchemie und der Unterstützung für Julian Nagelsmann

Der ehemalige Weltmeister und jetzige Sportdirektor Rudi Völler blickt in einem Gespräch auf fünf Weltmeisterschaften zurück. Er erzählt von legendären Feiern, internen Spannungen, dem VAR bei historischen Elfmeterentscheidungen und der tröstenden Geste für Oliver Kahn 2002. Zudem spricht er über seine heutige Rolle an der Seite von Bundestrainer Julian Nagelsmann und erklärt, warum er nach der EM 2028 zurücktreten will.

Nach drei Endrunden als Spieler und einer als Teamchef ist Rudi Völler (66) jetzt Sport direktor. In einemInterview spricht er über prägende Bilder und Momente seiner WM-Teilnahmen.

Das berühmte Foto nach dem 2:0-Halbfinalsieg gegen Frankreich 1986 zeigt ihn mit Thomas Berthold, Andreas Brehme und Felix Magath, wie sie mit Cowboy-Hüten feiern. Solche Augenblicke haben die Mannschaft zusammengeschweißt, auch wenn die Harmonie nicht immer perfekt war. Es gab interne Blöcke, etwa zwischen Bayern- und Köln-Spielern, und die Unterbringung im selben Hotel wie die Presse ließ Interna nach außen dringen - eine Praxis, die Franz Beckenbauer danach beendete.

Bezüglich des umstrittenen Elfmeterpfiffs im selben Spiel meint Völler, dass bei heutiger VAR-Anwendung die Entscheidung möglicherweise zurückgenommen worden wäre, betont aber die damalige Deutlichkeit des Kontakts. Dieser Moment sei karriereentscheidend gewignet, denn das Erlebnis einer Weltmeisterschaft sei einzigartig: Weltmeister bleibe man für immer. Völler war eigentlich zwei Jahre zuvor zurückgetreten, wurde aber von Teamchef Berti Vogts für die WM reaktiviert. Die Mannschaft von 1990 war qualitativ hochklassig, aber keine geschlossene Einheit - eine Wahrheit, die auch Lothar Matthäus so sah.

Ärger über Spielerfrauen und die Präsenz zu vieler Weltmeister im Kader, wie etwa 2018 in Russland, hätten das Klima belastet. Er habe mit Bundestrainer Joachim Löw darüber gesprochen, ob ein jüngerer Kader besser gewesen wäre. Als Teamchef bei der WM 2002 trat ein ganz anderes Problem auf: Torwart Oliver Kahn leistete sich im Finale gegen Brasilien einen folgenschweren Fehler.

Völler erinnert sich an Kahn's enorme Enttäuschung, betont aber dessen herausragende Leistungen zuvor, etwa im Halbfinale gegen Südkorea und im Viertelfinale gegen die USA. In seiner aktuellen Rolle als Sportdirektor begleitet Völler Bundestrainer Julian Nagelsmann, etwa im Mannschaftsbus, wo es eine feste Sitzordnung gibt. Seine Aufgabe sehe er darin, Nagelsmann zu unterstützen und zu verteidigen, damit dieser sportlich die richtigen Entscheidungen treffen könne, ohne äußeren Druck. Nach der EM 2028, wenn sein Vertrag endet, wird Völler 68 sein.

Zwar sei das kein hohes Alter, wie das Beispiel des US-Präsidenten zeige, doch irgendwann mache man Platz für Jüngere. Eine sechste WM als Funktionär schließt er damit eher aus, blickt aber auf eine einzigartige Karriere mit fünf Weltmeisterschaften in drei verschiedenen Rollen zurück





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