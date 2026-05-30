Der DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist besorgt über die Situation, in der Spieler sich nach dem 18. Lebensjahr für eine Nation entscheiden können.

Der Nationenwechsel im Fußball sorgt bei DFB - Sport direktor Rudi Völler für großen Ärger. Er sieht in der Möglichkeit zum späten Nationenwechsel ein drängendes Problem. Nach Ansicht von Völler ist dies ein Problem, da Spieler sich permanent entscheiden können, für wen sie spielen möchten.

Dies ist nach seiner Meinung nicht gut. Überzeugungskunst sei einer der Schlüssel für diese Wechsel. Er findet es unglücklich, jemanden zu überreden, sich für eine Nation zu entscheiden. Entweder wolle man für ein Land spielen, weil man ein Herz für dieses Land habe und weil es eine Heimat sei.

Oder man wolle nicht. Der 66-jährige DFB-Sportdirektor wünscht sich eine frühere Festlegung durch die jeweiligen Spieler und sieht den Weltverband FIFA gefordert. Er findet es falsch, dass man sich so spät wie jetzt entscheiden kann. Er möchte eine einfache Regelung, sich spätestens mit dem 18.

Lebensjahr zu entscheiden, für welches Land man spiele. Das wäre die beste Lösung. Das ist seine feste Überzeugung. Der DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist besorgt über die Situation, in der Spieler sich nach dem 18.

Lebensjahr für eine Nation entscheiden können. Dies führt nach seiner Meinung zu einem Wertverlust der Nationalmannschaften. Er möchte, dass die Spieler sich früher entscheiden, um eine klare Situation zu schaffen. Der Weltverband FIFA wird von ihm gefordert, eine Regelung zu schaffen, die es Spielern ermöglicht, sich spätestens mit dem 18.

Lebensjahr für eine Nation zu entscheiden. Dies wäre die beste Lösung, um die Situation zu klären und die Nationalmannschaften zu stärken. Der DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist überzeugt, dass eine frühere Festlegung durch die Spieler die beste Lösung wäre. Er möchte, dass die Spieler sich spätestens mit dem 18.

Lebensjahr für eine Nation entscheiden, um eine klare Situation zu schaffen und die Nationalmannschaften zu stärken





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