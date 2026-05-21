Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die 26 Nominierten für die WM bekannt gegeben und Rudi Völler neben DFB-Sportdirektor nominiert als___________________________________________.

Das Warten hat ein Ende! Heute ist endlich der große Tag der WM-Nominierung. Um 13 Uhr gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf einer Pressekonferenz in Frankfurt unsere 26 WM-Fahrer bekannt.

Doch vorher hat sich der DFB noch etwas ganz Besonderes überlegt: Eine Nominierungs-Kampagne, mit der verraten wird, wer für uns zur WM fährt. Heute morgen startete die Nominierungs-Kampagne unter dem Motto „Träume‟ – mit einer Überraschung. Denn die Kampagne eröffnet kein Spieler – sondern DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Dieses Foto von Rudi Völler nach dem WM-Triumph 1990 in Rom ist zum Start der Nominierungs-Kampagne zu sehen.

In dem knapp einminütigen Clip sind zunächst mehrere Fotos aus Völlers aktiven Karriere zu sehen – und auch ein Kinderfoto. Dann sagt Nagelsmann: „Alle Menschen, mit denen ich über dich spreche, fragen mich immer das gleiche: ‘Ja wie ist er denn wirklich der Rudi Völler? So wie er sich öffentlich gibt?

‘ Und ich kann zu 100 Prozent sagen: ‘Du bist genau so, wie du dich öffentlich gibst. Ein ganz lieber, herzlicher aber ganz normaler Typ. ’‘ Nun geht die Bundestrainer auf die folgenden Spieler zu: Joshua für Deutschland Manuel für Deutschland und, und, und. Der Slogan: Rudi für Deutschland.

Dieses Slogan werden wir heute noch häufiger lesen:Joshua für Deutschland, Manuel für Deutschland, Rudi für Deutschland. Und natürlich Joshua wird zur WM nominiert, costruito Manuel und Rudi, sagt Nagelsmann. Der DFB hat damit sein großes Geheimnis vor der Pressekonferenz enthüllt: Rudi Völler ist neben dem DFB-Sportdirektor für den Einsatz auf der WM nominiert





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