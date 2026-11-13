Der DFB-Präsident Rudi Völler verlost 20 letzte Tickets für das Länderspiel in Belgrad. Deutsche Fans dürfen trotz Geisterspiel ins Stadion, während die DFB-Elf zum Pflichtsieg antritt.

Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) hat unter der Leitung von Sportdirektor Rudi Völler eine einzigartige Lösung gefunden, um deutsche Anhänger nach dem Geisterspiel in Serbien doch noch ins Stadion zu begleiten. Die Uefa hatte die Spielstätte in Belgrad aufgrund rassistischer und diskriminierender Vorfälle gegen den serbischen Verband geschlossen, was die dort anwesenden deutschen Fans hart traf, obwohl sie diesen Situationen nicht selbst den Boden bereiteten. Dennoch konnten sich einige Anhänger durch die direkte Intervention der deutschen Fußball-Führung auf ein emotionales Erlebnis am Abend freuen.

Letzte Tickets aus Spieler-Kontingent

Rudi Völler hat vier Stunden vor dem Anpfiff des Spiels gegen Serbien persönlich einen unerwarteten Gastbeitrag beim Fantreff in zwei benachbarten Pubs in Belgrad geleistet. Der 66-jährige Sportdirektor des DFB überraschte die dort versammelten Fans, die ihre Reisen bereits gebucht hatten, bevor die Uefa die Zuschauersperre verhängte. Viele Hänger hatten Hotel- oder Flugstornierungen aus Kostengründen abgelehnt und waren somit schutzlos den Umstand ausgesetzt. Völler, der gut gelaunt und freundlich wie immer auftrat, sorgte bei den Anhängern für grenzenlose Freude, als er bekannt gab, nicht mit leeren Händen gekommen zu sein.

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Schnelle Vergabe und emotionale Ansprache

Bei der Gelegenheit verloste Rudi Völler die letzten 20 verfügbaren Tickets für das Spiel am Abend. Diese Karten wurden aus dem offiziellen Mannschaftskontingent freigegeben, das normalerweise reserviert für Familienangehörige der Spieler vorgesehen ist. Zuvor hatte der DFB bereits 50 weitere Tickets an die treusten Länderspiel-Vielfahrer verteilt. Völler stellte zudem 24 Trikots aus. Die Reaktion der Fans war spontan: Sie begannen sofort nach seinem Betreten des Raumes mit dem Ausruf "Rudi, rück' die Tickets raus!". Innerhalb einer knappen Viertelstunde waren alle Karten vergeben, woraufhin die Gruppe euphorisch den Klassiker "Es gibt nur ein' Rudi Völler" anstimmte.

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Serbiens Ausnutzung der Uefa-Regelung

Die serbischen Behörden und der serbische Fußballverband nutzten am Freitag eine spezifische Ausnahme in den Uefa-Regularien für Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Diese Regeln sehen vor, dass Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren und ihre Betreuer dennoch Zugang zum Stadion erhalten dürfen. Der serbische Verband lud daraufhin Kindergruppen kostenlos zum Spiel ein, sodass insgesamt rund 5000 Fans im Stadion sein werden. Trainer Thomas Tuchel (59) kommentierte diese Situation mit einem Schmunzeln, indem er anmerkte, dass seine Spieler nun 5.000 serbische Kinder mit dem Gedanken nach Hause schicken müssten, dass man im Fußball nicht immer gewinnt. Er betonte jedoch, dass das klare Ziel darin bestehe, das Spiel trotz dieser Besonderheit zu gewinnen.

Sportliche Pflichtsiege für Viertelfinale

Das Spiel in Belgrad hat für die DFB-Elf unter Bundestrainer Thomas Tuchel eine hohe sportliche Dringlichkeit. Der Auswärtssieg ist die zentrale Voraussetzung, um die Qualifikation für das Nations-League-Viertelfinale im März zu sichern. Ein Sieg dort würde Deutschland die Chance auf ein FinalFour-Ergebnis am folgenden Montag in Berlin gegen die Niederlande eröffnen. Die Kombination aus der emotionalen Unterstützung durch die Ticketverteilung Rudi Völlers und der sportlichen Notwendigkeit des Sieges präsentierte sich als komplexe Situation, die dennoch durch menschliche Fürsorge gelöst werden konnte, bevor das letzte Wort auf dem Platz gesprochen wurde.