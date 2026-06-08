Rudi Völler über Neuer, Havertz und die Zukunft der Nationalelf

DFB-Sportdirektor Rudi Völler äußert sich zu Manuel Neuers Form, Kai Havertz' Rolle, den Prämien und der Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann.

Acht Tage vor dem WM-Start gegen Curacao spricht DFB - Sport direktor Rudi Völler (66) über den Comeback-Torwart Manuel Neuer , Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Prämien für die Spieler.

Völler zeigt sich zuversichtlich, dass Neuer trotz fehlender Testspiele fit sein wird: 'Manuel hat bereits mit der Mannschaft trainiert und gezeigt, dass die Wade keine großen Probleme mehr macht. Wir reden hier über Manuel Neuer! Er ist ein Weltklasse-Torwart, der in seiner Karriere alles erlebt hat und genug Erfahrung besitzt. Er wird ein Super-Turnier spielen, davon bin ich überzeugt.

' Zudem lobt er die Tiefe des Kaders mit Oliver Baumann als starkem Backup. Zur Stürmerposition äußert sich Völler optimistisch über Kai Havertz, der als letzter Spieler zum Team stieß: 'Ich kenne Kai, seit er 12 war. Dass er zum zweiten Mal im Champions-League-Finale getroffen hat, zeigt seine Klasse. Ich habe das Endspiel mit Julian Nagelsmann geschaut - ganz traurig waren wir nicht, als er nicht in die Verlängerung musste, wegen seiner Verletzungsvorgeschichte.

Jetzt ist er in Topform für uns.

' Völler betont die Bedeutung von Florian Wirtz und Jamal Musiala: 'Sie sind für uns enorm wertvoll und unheimlich wichtig. Vor zwei Jahren waren sie Rohdiamanten, jetzt sind sie gereift. Aber wir brauchen auch die Spieler drumherum.

' Bezüglich der Prämien erklärt Völler: 'Andreas Rettig und ich haben mit Jo Kimmich und Jonathan Tah gesprochen. Wir haben uns an den Zahlen von Katar orientiert, aber leistungsbezogene Nuancen geändert. Die Vorrunde zu überstehen, sollte als Deutschland Mindestanspruch sein.

' Völler äußert sich auch zu Bundestrainer Julian Nagelsmann: 'Julian zählt für mich zu den internationalen Toptrainern. Dass es Wellen gibt, ist normal. Es war ein Glücksfall, dass er auf dem Markt war.

' Auf die Frage nach Jürgen Klopp als WM-Experten antwortet Völler entspannt: 'Jürgen wird das sympathisch machen, und wenn es Kritik gibt, werden wir das aushalten. Julian ist ein überragender Coach.

' Zudem spricht Völler über die Zukunft: 'Nach der EM ist für mich als Sportdirektor Schluss, aber ich bin optimistisch für die Zukunft mit jungen Talenten wie Bischof, El Mala oder Ouédraogo. ' Zur möglichen WM-Bewerbung 2038 oder 2042 sagt er: 'Eine Bewerbung fände ich super, am besten kombiniert mit Olympia wie in den 1970ern. ' Abschließend kommentiert Völler den Google-Scherz mit Nick Woltemade: 'Es hat mir jemand gezeigt. Das ist witzig, die Ähnlichkeit zu meinen früheren Bildern ist da. Ich kann darüber lachen.





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