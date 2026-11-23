DFB-Sportdirektor Völler und Rekordnationalspieler Matthäus zeigen sich zuversichtlich, dass Jamal Musiala nach seiner neurologischen Erkrankung zum Weltklasse-Niveau zurückkehren wird.

DFB -Sportdirektor Rudi Völler äußert sich optimistisch bezüglich der sportlichen Zukunft von Jamal Musiala und erwartet eine Rückkehr zum früheren Weltklasse-Niveau des Fußballnationalspielers. Trotz der anhaltenden medialen und internen Kontroversen um die neurologische Funktionsstörung des Stars betont Völler die außergewöhnlichen Qualitäten des jungen Offensivspielers für die deutsche Nationalmannschaft und den FC Bayern München.

Völler lobt Qualität trotz Krankheit

Der 66-jährige Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes betonte in einem Interview bei RTL und Sky Sport, dass er die Genesung und Leistungssteigerung von Musiala für wahrscheinlich halte. Völler verwies dabei auf die vorherigen Leistungen des Spielers, die er trotz der überstandenen Krankheit als Beweis für seine hohe Basisqualifikation ansieht. Er sieht in der aktuellen Situation keinen Grund zur Panik, da die fundamentales Talent des Akteurs unbestritten bleibt.

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Im konkreten Vergleich gegen den 1. FC Köln zeigte Musiala bei seiner Einwechslung im Spielstand von 1:1 deutliche Fortschritte. Völler hob dabei die typische Geschwindigkeit bei der Ballannahme und die hohe Dribbling-Stärke im Strafraum hervor, die den Spieler auszeichnen. Laut Völler hätte Musiala in dieser Partie sogar fast den Siegtreffer zum 2:1 erzielt, was die Chance auf eine vollständige Erholung unterstreiche.

Kritik und Erwartungen an den Verein

Die öffentliche Debatte um die Einsatzfähigkeit des Spielers wurde durch den früheren Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge deutlich verschärft. Rummenigge hatte die Leistungsfähigkeit von Musiala nach dem Spiel in Köln öffentlich infrage gestellt und mögliche Anpassungen im bestehenden Vertragswerk angedeutet. Diese statements haben die Spannung im Umfeld des deutschen Rekordmeisters weiter angeheizt.

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Lothar Matthäus, ebenfalls 65 Jahre alt und deutscher Rekordnationalspieler, kritisierte diese öffentliche Infragestellung scharf. Er betonte, dass der Wunsch von Musiala einzig darin bestehe, Fußball zu spielen. Für den Athleten sei es emotional das Schwierigste, wenn an seiner Person gezweifelt wird, obwohl hohe Erwartungen bestehen. Matthäus fordert den FC Bayern, dem Spieler jetzt jede mögliche Unterstützung zukommen zu lassen, anstatt ihn unter Druck zu setzen.

Musials Ehrgeiz und zukünftige Schritte

Matthäus ist überzeugt, dass der 20-jährige Star alles daran setzen wird, um Kritiker und Zweifler von seiner mentalen und physischen Verfassung zu überzeugen. Seine hohe Ehrgeizigkeit und die tiefe Liebe zum Sport wären die treibenden Kräfte für eine erfolgreiche Rückkehr auf das höchste Niveau. Der Verein sollte die Diskussionen über Vertragsdetails verschieben, um ihn jetzt voll zu stützen.

Der DFB-Sportdirektor Völler fordert zudem, dass Musiala auch weiterhin in der Nationalmannschaft benötigt wird. Die einzigartigen technischen Fähigkeiten, die der Spieler selbst in aktuellen Spielen zeigt, seien für das Team unverzichtbar. Völler appelliert an die Öffentlichkeit, weiterhin Hoffnung und Glauben an die Genesung zu bewahren, da die bisherigen Indizien positiv gewertet werden können.