DFB-Sportdirektor Rudi Völler möchte sich aus alter Verbundenheit für den finanziell angeschlagenen Verein TSV 1860 München engagieren. Fans starteten eine Spendenaktion, nachdem dem Klub wegen mangelnder Liquidität die Lizel verwehrt blieb und der Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern folgt. Völler, der selbst von 1980 bis 1982 für die Löwen spielte, will auch Bundestrainer Julian Nagelsmann überzeugen.

Rudi Völler , der als DFB - Sport direktor fungiert, möchte sich aus alter Verbundenheit zu seinem ehemaligen Verein TSV 1860 München an einer Spendenaktion beteiligen. Der finanziell angeschlagene Klub muss in der Saison 2026/27 in der Regionalliga Bayern antreten, da ihm wegen fehlender Liquidität die Lizenz verwehrt blieb.

Diese Situation hat Fans der Münchner "Löwen" dazu veranlasst, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Laut Völler gibt es bereits einen prominenten Unterstützer: ihn selbst. Er erklärte bei einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft im Vorfeld der WM 2026: "Es wird auch niemand den Mut haben, zu sagen, er gibt nichts.

" Völler hatte zu Beginn seiner Profikarriere von 1980 bis 1982 für 1860 gespielt. Ein Jahr später krönte er sich mit 37 Toren zum Torschützenkönig der 2. Bundesliga, verpasste mit den Münchnern den direkten Wiederaufstieg jedoch knapp um einen Punkt. Nachdem dem finanziell angeschlagenen Verein anschließend vom DFB die Lizenz entzogen wurde und der Zwangsabstieg in die Bayernliga folgte, wechselte Völler zum Bundesligisten.

Doch die emotionale Verbundenheit ist geblieben. Erst vor kurzem betonte er: "Einmal Löwe, immer Löwe. Wenn ich in München bin, egal wo - Löwen-Fans sieht man überall. Sie müssen jetzt noch enger zusammenrücken.

Und dann kommen sie auch wieder hoch. Auch wenn es nicht einfach wird.

" Völler zeigte sich zuversichtlich, dass er auch Bundestrainer Julian Nagelsmann von einer Beteiligung an der Spendenaktion überzeugen könne. Die Spendenaktion der Fans zielt darauf ab, die finanzielle Lage des Vereins zu stabilisieren, nachdem die Lizenz für die 2. Bundesliga nicht erteilt wurde. Die "Löwen" müssen daher in der Regionalliga Bayern von vorne beginnen, was die Einnahmen erheblich schmälern wird.

Der Zwangsabstieg und die damit verbundenen finanziellen Einbußen gefährden die Zukunft des traditionsreichen Clubs. Völler, der selbst Teil dieser Tradition ist, möchte mit seiner Unterstützung ein Zeichen setzen und die Fans mobilisieren. Seine Worte unterstreichen die Bedeutung von Solidarität und Zusammenhalt in schwierigen Zeiten. Der Fall 1860 München zeigt, wie schnell ein Verein auch aufgrund von Liquiditätsproblemen in existenzielle Nöte geraten kann.

Die Spendenaktion ist daher nicht nur eine kurzfristige Hilfe, sondern soll die Basis für eine nachhaltige Konsolidierung legen. Völler hofft, dass weitere prominenten Unterstützer folgen werden, um die Aufmerksamkeit für die Sache zu erhöhen. Insgesamt reflektiert die Beteiligung Rudi Völlers die tiefe emotionale Bindung, die ehemalige Spieler und Funktionäre zu ihren früheren Vereinen oft pflegen. Sein Einsatz für 1860 München geht über rein sportliche Aspekte hinaus und ist ein Ausdruck von Loyalität.

Die Fans des TSV 1860 München haben bereits eine bemerkenswerte Initiative gestartet, die nun prominente Schützenhilfe erhält. Völler ist überzeugt, dass die Aktion erfolgreich sein wird, wenn alle zusammenstehen. Die Mannschaft um Bundestrainer Julian Nagelsmann, der selbst aus dem Münchner Umfeld stammt, könnte solidarisch mit dem traditionsreichen, aber krisengebeutelten Verein sein.

Die bevorstehende Saison 2026/27 wird für die "Löwen" eine große Herausforderung, aber mit der Unterstützung von Symbolfiguren wie Völler haben sie eine Chance, die Krise zu überwinden und den Wiederaufstieg anzugehen





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