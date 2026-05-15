Der DFB-Sportdirektor Rudi Völler widerspricht den Vorwürfen des Ex-FCB-Präsidenten und setzt sich für Bundestrainer Julian Nagelsmann ein. Völler benennt Verletzungssorgen und Belastungsprobleme als Gründe für Personalwechsel und lehnt pauschale Kritik an Nagelsmanns Methodik ab.

Rudi Völler (66) hat die Kritik von Uli Hoeneß (74) an Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) scharf zurückgewiesen. Der DFB - Sport direktor bezeichnete einen großen Teil der Vorwürfe als faktisch unzutreffend und verteidigte die Arbeitsweise des Nationaltrainers.

Insbesondere widersprach Völler der Aussage, dass unter Nagelsmann noch keine stabile Mannschaftsstruktur entstanden sei. Völler widerlegte diese Behauptung mit konkreten Beispielen und forderte Respekt für die schwierigen Bedingungen, unter denen Nagelsmann arbeitet. In einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung betonte er, dass die häufigen Personalwechsel keineswegs auf mangelnde Planung, sondern auf eine geschwächte Kadertiefe zurückzuführen seien. Viele Schlüsselspieler wie Kai Havertz (26), Jamal Musiala (23) oder Serge Gnabry (30) fehlten in den letzten Monaten regelmäßig aufgrund von Verletzungen.

Der Weltmeister von 1990 erklärte weiter, dass die immense Belastung im modernen Fußballheftigsten หnflüssen einer sicheren Entscheidungsfindung führe. Die ständige Rotation sei keine orgentwärts der Mannschaft wieder. Alles andere wäre Wunschdenken. Auch die Debatte um Nagelsmanns selteneren Stadionbesuche vor der WM bewertete Völler kritisch.

Zwar bevorzuge er persönlich den direkten Kontakt im Stadion, doch Nagelsmann beschäftige sich auf andere Weise intensiv mit dem Fußball. Er folge Spielen ständig auf unterschiedlichen Kanälen und sei begeisterter Analytiker. Als ehemaliger Spieler schätze Völler den direkten Austausch, doch er anerkannte, dass moderne Trainer wie Nagelsmann andere Strategien verfolgen. In der Diskussion um den Bundestrainer mängelte Völler nicht an Engagements, sondern plädierte für eine differenzierte Betrachtung der Trainingsbedingungen.

Die Medienberichterstattung solle den Druck auf Nagelsmann nicht noch verstärken, sondern die sportlichen Herausforderungen ehrlich bewerten. Völlers Worte sind ein Appell für Sachlichkeit in der öffentlichen Debatte und unterstreichen die Solidarität des DFB gegenüber seinem Trainer





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