Rudi Völler will donate to 1860 Munich due to emotional bond

Rudi Völler, a former German national team director and Bayern Munich player, is considering participating in a fundraising campaign for his former club 1860 Munich. He believes that he can convince Julian Nagelsmann, the current Bayern Munich coach, to join the campaign as well. The financial situation of the club is currently strained due to a lack of liquidity, and Völler hopes that the campaign will help them overcome this challenge. Fans of 1860 Munich have initiated a fundraising campaign to support their club, and Völler has already expressed his support for the initiative.

Rudi Völler möchte sich aus alter Verbundenheit zu seinem Ex-Verein 1860 München an einer Spendenaktion beteiligen. Der DFB-Sportdirektor ist zuversichtlich, auch Bundestrainer Julian Nagelsmann überzeugen zu können.

Wegen fehlender Liquidität verwehrt blieb, muss er in der Saison 2026/27 in der Regionalliga Bayern an den Start gehen. Dementsprechend angespannt ist die finanzielle Situation. Fans der 'Löwen' haben daher eine Spendenaktion für ihren Klub ins Leben gerufen. Und es gibt offenbar bereits einen prominenten Unterstützer: DFB-Sportdirektor und Ex-Sechziger Rudi Völler.

Überreden, dass er dabei ist. Er wird auch nicht den Mut haben, zu sagen, er gibt nicht





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