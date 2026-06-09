Rudi Völler, ehemaliger Spieler und Sportdirektor des DFB, will helfen und sogar den Bundestrainer Julian Nagelsmann überreden, um den kriselnden Sechzigern zu helfen. Die Löwen mussten die Lizenz-Bedingung nicht erfüllen und eine Finanzlücke in Höhe von 2,7 Millionen Euro wegen der Zahlungsverweigerung von Investor Hasan Ismaik nicht schließen.

Ein Ex-Löwe, Rudi Völler , will helfen und sogar den Bundestrainer mit ins Boot holen. Völler wird Julian Nagelsmann überreden, um den kriselnden Sechzigern zu helfen.

Die Löwen mussten die Lizenz-Bedingung nicht erfüllen und eine Finanzlücke in Höhe von 2,7 Millionen Euro wegen der Zahlungsverweigerung von Investor Hasan Ismaik nicht schließen. Der zuständige DFB-Ausschuss wird 1860 deshalb am Mittwoch keine Lizenz für die Saison 2026/27 erteilen, der Deutsche Meister von 1966 muss dann in die Regionalliga Bayern absteigen. Zahlreiche Fans starteten nun eine Spenden-Initiative unter dem Motto „Freiheit für Sechzig“, die den erneuten Neuanfang unterstützen soll. Völler und 1860 – eine besondere Beziehung.

Völler erlebte mit den Löwen auch einen Zwangsabstieg, als er 1981/82 als Top-Stürmer zu Werder Bremen wechselte. Beide verfolgen gebannt die irre Schlacht um 1860 nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga. Völler erklärte jüngst im Interview mit BILD: „Das ist einfach nur schade, was da mit Sechzig passiert. Ich habe schon mit Julian darüber gesprochen, wir sagen dann immer: ‚Was machen denn unsere Löwen da…?

‘“ Für Völler sind die Löwen nach wie vor ein Herzensverein. Der DFB-Sportboss am vergangenen Wochenende: „Es heißt ja nicht umsonst: Einmal Löwe, immer Löwe. Wenn ich in München bin, egal wo – Löwen-Fans sieht man überall. Sie müssen jetzt noch enger zusammenrücken.

Und dann kommen sie auch wieder hoch. Auch wenn es nicht einfach wird.

“ Damit das vielleicht etwas schneller geht, will Rudi selbst ins Portmonee greifen und die Aktion „Freiheit für Sechzig“ mit einer eigenen Spende unterstützen





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