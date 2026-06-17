Rüdiger akzeptiert Bankrolle: 'Jetzt ist die Zeit der Jungen'

Antonio Rüdiger hat seinen Stammplatz in der Nationalmannschaft verloren, zeigt sich aber als Teamplayer. Der 33-jährige Abwehrspieler lobt seine Nachfolger und spricht über die Herausforderungen der Bankrolle und den Umgang mit Hass im Netz.

Antonio Rüdiger ist derzeit nicht mehr der unangefochtene Abwehr chef der deutschen Nationalmannschaft . Der 33-jährige Innenverteidiger von Real Madrid musste seinen Stammplatz in den letzten Länderspielen an die junge Konkurrenz abtreten.

Doch anstatt sich zu beschweren, zeigt sich der erfahrene Profi als vorbildlicher Teamplayer. Auf der Pressekonferenz im DFB-Quartier in Winston-Salem betonte er: Jeder hat seine Zeit, jetzt ist deren Zeit. Sei den Jungs gegönnt. Ich kann nur unterstützen.

Damit meinte er vor allem die jungen Abwehrspieler wie Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Malick Thiaw, die in den letzten Partien überzeugten. Rüdiger, der lange als Führungsspieler galt, macht keinen Hehl daraus, dass die Rolle als Reservespieler ungewohnt ist. Es sei nicht einfach, auf der Bank zu sein, gab er zu, aber über allem stehe das Team. Wir alle haben hier nur ein Ziel, jeder ist wichtig.

Wenn man von außen Input geben kann, umso besser. Daher versuche er, mit den Leuten Spaß zu haben und gute Vibes zu verbreiten. Seine positive Einstellung kommt bei den jungen Kollegen gut an, die ihn als Mentor schätzen. Besonders hebt Rüdiger Jonathan Tah hervor, den er als den neuen Chef der Abwehr bezeichnet.

Jona stellt einfach was dar, allein von der Physis her, das kann schon eklig werden. Wenn ich Stürmer wäre und gegen Jona spielen müsste, dann wäre das schon hart. Diese Wertschätzung zeigt, dass Rüdiger keine persönlichen Animositäten hegt, sondern die Entwicklung der Mannschaft unterstützt. Tah selbst reagierte dankbar auf die lobenden Worte und betonte, wie wichtig die Erfahrung Rüdigers für die jungen Spieler sei.

Auch die anderen Debütanten wie Benjamin Henrichs und Chris Führich profitieren von Rüdigers Führungsqualitäten abseits des Platzes. Der gebürtige Berliner, der seine Karriere bei Borussia Dortmund begann und später beim FC Chelsea und bei Real Madrid spielte, kennt die Höhen und Tiefen des Profifußballs. Seine Laufbahn ist geprägt von harten Zweikämpfen und taktischer Disziplin, was ihm den Ruf eines knallharten Verteidigers eingebracht hat. Doch Rüdiger ist auch eine Person des öffentlichen Interesses, und nicht immer positiv.

Im Internet ist er oft Zielscheibe von Hasskommentaren. Ich bin kein Kind von Traurigkeit, ich respektiere Meinungen, aber seriöse Meinungen. Seriöse Kritik ist bei mir immer willkommen, sagte er dazu. Er weiß, dass sein Name Klicks bringt: Manchmal ist schlechte Presse auch gute Presse.

Die ständigen Angriffe in den sozialen Medien nimmt er gelassen: In der Social-Media-Welt bin ich der Buhmann, das ist für mich auch okay. Seine Einstellung kommt nicht von ungefähr: Rüdiger hat gelernt, mit Druck umzugehen, sei es auf dem Platz oder in der Öffentlichkeit. Seine harten Tacklings, die ihm schon mehrere Platzverweise einbrachten, werden oft kritisiert, aber er verteidigt seinen Spielstil als Teil seiner Identität.

In der Nationalmannschaft steht er nun vor der Herausforderung, seinen Platz zurückzuerobern oder aber als erfahrener Leader die nächste Generation zu prägen. Die Mannschaft reist nach den Länderspielen gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn weiter zur EM-Vorbereitung, und Rüdiger will seinen Teil dazu beitragen - egal ob in der Startelf oder auf der Bank. Sein Rat an die jungen Spieler: Bleibt fokussiert und arbeitet hart.

Die Zeit wird zeigen, ob Rüdiger noch einmal als Abwehrchef auflaufen wird, doch solange der Teamgeist stimmt, ist er zufrieden





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