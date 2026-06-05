Rüdiger und Sané besuchen die German International School in Chicago

Der Verteidiger und der Angreifer gaben Autogramme und beantworteten Fragen der Kinder. Eine kleine Auszeit von der WM-Vorbereitung und ein Stimmungsaufheller nach einer Saison, die für beide Spieler nicht wie gewünscht verlaufen war.

Antonio Rüdiger und Leroy Sané besuchen die German International School in Chicago . Der Verteidiger und der Angreifer gaben Autogramme und beantworteten Fragen der Kinder. Eine kleine Auszeit von der WM-Vorbereitung und ein Stimmungsaufheller nach einer Saison, die für beide Spieler nicht wie gewünscht verlaufen war.

Rüdiger war mit Real Madrid im zweiten Jahr in Folge ohne Titel geblieben, Sané hatte in der Rückrunde bei Galatasaray nur noch einen Treffer beigesteuert. Die Saison in der SüperLig war jedoch mit dem Meistertitel abgeschlossen worden. Rüdiger äußerte sich nun zur abgelaufenen Spielzeit, in der die Königlichen in der Meisterschaft dem Erzrivalen FC Barcelona den Vortritt lassen mussten, im Pokal an einem Drittligisten scheiterten und im Achtelfinale gegen Manchester City rausflogen.

Der Innenverteidiger sagte: Diese Dinge können passieren, dass du zwei Jahre hast, in denen du keine Titel gewinnst. Natürlich gibt es dann eine Menge Unruhe. Es passieren dann eine Menge Dinge. Aber so ist der, so etwas kann passieren.

Man muss dann nur die richtigen Maßnahmen treffen und ehrlich mit sich selbst sein, die richtigen Schlüsse ziehen und es im nächsten Jahr wieder versuchen. Ganz einfach. Und weiter: Was sollen wir denn auch sonst tun? Sollen wir etwa am Ende Tages weiter weinen wegen der letzten Saison?

Nein. Man muss die richtigen Schlüsse ziehen und weitermachen - denn was verloren ist, kann man nicht mehr zurückgewinnen. Rüdiger war in der Rückrunde Stammspieler der Königlichen unter Ex-Trainer Alvaro Arbeloa, hat sich so eine Verlängerung seines Vertrages erarbeitet. In der kommenden Saison will er mit Real erneut nach Titeln greifen - sehr wahrscheinlich unter Star-Trainer José Mourinho





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