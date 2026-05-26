Der Innenverteidiger Rüdiger hat sich mit Real Madrid auf eine Verlängerung bis Sommer 2027 verständigt. Die offizielle Verkündung soll zeitnah folgen, aber noch warten.

Rüdiger verlängert bei Real Madrid - Klub und Spieler haben sich auf eine Verlängerung bis Sommer 2027 verständigt. Der Transfer soll zeitnah folgen, die offizielle Verkündung jedoch noch warten.

Die Verlängerung kommt für Real zur perfekten Zeit, da ein größerer Umbau in der Abwehr ansteht. Der Innenverteidiger Rüdiger hat sich unter Schmerzen weitergespielt, um dem Klub loyal zu bleiben. Trotzdem hat er wieder stabile Leistungen gezeigt und wird für die kommende Spielzeit als Fixpunkt in der Defensive gelten. Ein Mega-Angebot aus Saudi-Arabien lag für Rüdiger auf dem Tisch, aber ein Wechsel kam für den Verteidiger nie infrage.

Rüdiger entwickelte sich unter Carlo Ancelotti zum Fixpunkt in der Real-Abwehr und bleibt bei Real, um Titel auf höchstem Niveau zu gewinnen





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