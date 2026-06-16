Rüdiger verlängert Vertrag bei Real Madrid bis 2027

Der deutsche Innenverteidiger Rüdiger hat seinen Vertrag bei Real Madrid um ein Jahr bis 2027 verlängert. Er bleibt das Fundament der Abwehr des spanischen Rekordmeisters.

Der deutsche Innenverteidiger Rüdiger hat seinen Vertrag bei Real Madrid um ein Jahr bis 2027 verlängert. Der 33-Jährige bleibt das Fundament der Abwehr des spanischen Rekordmeisters.

Rüdiger hat in einer Erklärung auf Instagram gesagt, dass er nach seinen Verletzungen nicht aufgegeben hat und weiterhin motiviert ist, in Madrid zu bleiben. Er liebt Herausforderungen und sie sind sein Antrieb. Rüdiger wechselte 2022 ablösefrei von Chelsea zum spanischen Rekordmeister und gewann mit den "Königlichen" unter anderem eine Champions League und eine spanische Meisterschaft. Sein Gehalt wird laut Berichten der "Mundo Deportivo" mit der Verlängerung halbiert.

Zuvor war er mit einem Jahresgehalt von 14 Millionen einer der Top-Verdiener bei Real Madrid. Rüdiger hat in der vergangenen Saison wegen Verletzungen nur 18 Ligaspiele absolviert, aber war er fit, dann war er auch gesetzt





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rüdiger Real Madrid Vertragsverlängerung Abwehr Deutscher Nationalspieler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Offiziell: Cucurella unterschreibt bei Real Vertrag bis 2032Der Spanier Marc Cucurella galt als José Mourinhos Wunschspieler. Der in Deutschland auch durch sein nicht geahndetes Handspiel bei der EM 2024 bekannte Außenverteidiger verlässt den FC Chelsea.

Read more »

Marc Cucurella wechselt zu Real Madrid: Sechs Jahre Vertrag bis 2032Der spanische Nationalspieler Marc Cucurella kehrt von Chelsea zu Real Madrid zurück. Der Linksverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2032. Die Ablösesumme beträgt 60 Millionen Euro. Seine katalanische Vergangenheit bei Barcelona ist ein besonderes Kapitel.

Read more »

Real Madrid: Rüdiger klärt seine ZukunftAntonio Rüdiger klärt seine Zukunft. Der Nationalspieler unterschreibt einen neuen Vertrag bei Real Madrid.

Read more »

Rüdigers Zukunft geklärt: Real Madrid verlängert VertragAntonio Rüdiger hat kurz nach dem WM-Start Klarheit über seine Zukunft. Real Madrid vertraut weiter auf den Innenverteidiger.

Read more »