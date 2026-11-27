Die Pkw-Maut ist zurück in der Debatte – durch ein Gutachten für das Verkehrsministerium. Für die CSU ist es wegen des Millionen-Desasters ein schwieriges Thema, trotzdem gibt es aus der Partei neue Rufe nach einer Vignette. Was sagt die CSU-Spitze?

Das halbrunde Jubiläum verstrich unbemerkt: Der CSU-Beschluss zur Pkw-Vignette auf deutschen Autobahnen wurde kürzlich 15 Jahre alt. Im Oktober 2011 hatte ein CSU-Parteitag für eine "faire Straßenfinanzierung" per Maut gestimmt.

Der damalige Parteichef Horst Seehofer sagte anschließend, eine Pkw-Maut sei aus Gerechtigkeitsgründen nötig: "Wir Deutsche zahlen fast überall in Europa, warum sollen die Europäer nicht bezahlen, wenn sie unsere Autobahnen benutzen?

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" Jahrelang kämpfte die CSU für die Maut, setzte sie bei CDU und SPD durch, Andreas Scheuer schloss als Bundesverkehrsminister Betreiberverträge ab. Doch der Europäische Gerichtshof stoppte 2019 die Maut, weil sie ausländische Autofahrer diskriminiere. Folgekosten für den Steuerzahler:im Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags. Das Urteil wird Mitte Dezember erwartet.