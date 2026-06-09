Rugby-League-Profi Kane Evans outet sich als homosexuell

Der ehemalige Rugby-League-Profi Kane Evans hat sich als homosexuell geoutet und spricht in einem Interview über seinen jahrelangen inneren Konflikt. Evans ist erst der zweite Profi in der Geschichte der NRL, der sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekennt.

Der ehemalige Rugby-League-Profi Kane Evans hat sich als homosexuell geoutet. In einem Interview mit der australischen Sport sendung '100% Footy' sprach er offen über seinen jahrelangen inneren Konflikt.

Evans ist erst der zweite Profi in der Geschichte der NRL, der sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekennt - mehr als 30 Jahre nach Ian Roberts. Sportlich war Evans erfolgreich und absolvierte 131 Spiele in der NRL bei verschiedenen Mannschaften wie den Sydney Roosters, Parramatta Eels und New Zealand Warriors sowie später bei Hull FC in England. Doch privat lebte er lange Zeit im Verborgenen und kämpfte mit Drogenproblemen, Obdachlosigkeit und psychischen Krisen.

Nach dem Ende seiner Karriere plante er sogar, sich das Leben zu nehmen.

'Ich hatte drei Ziele: in der NRL zu spielen, meinen Eltern ein Haus zu kaufen - und mir danach das Leben zu nehmen', sagt Evans. 'Ich habe von klein auf in Verleugnung gelebt. Ich weiß, dass ich schwul bin. Aber ich bin jeden anderen Weg gegangen, um diese Mauern hochzuziehen.

Um irgendwer zu sein. Um dem zu entkommen, wer ich bin.

' Besonders schlimm: Immer wieder wurde seine Sexualität als Druckmittel benutzt. 'Über die Jahre, immer wenn ich diesen Weg gehen wollte, haben mich Leute erpresst. Manche wollten mich bloßstellen, andere ihre eigenen Probleme abwälzen, indem sie mich outeten. Das hat in mir sehr viel Scham, Angst und Schuld aufgebaut.

' Doch Evans lebt heute und spricht öffentlich über seine Erfahrungen. Er verdankt dies auch zwei Menschen: Ex-Profi Joe Galuvao, der ihm sagte, dass er ein gutes Leben und Heilung verdiene, und seinem früheren Trainer Trent Robinson, der ihm nach einer Reha zurück ins Klubhaus holte, psychologische Unterstützung organisierte und ihm finanziell half.

'Jetzt, da ich darüber gesprochen habe, habe ich all diese Ketten gesprengt. Angst, Scham, Schuld - mit all dem habe ich gebrochen. Ich fühle Frieden in mir', sagt Evans. Sein Coming-out ist ein wichtiger Schritt in einer Sportwelt, die lange von Härte und Männlichkeitsklischees geprägt war, und vielleicht der Anfang für viele andere, die ihr Leben weiter im Verborgenen führen müssen





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