Rugby Nations Championship 2024: Argentinien trifft am 6. November auf Irland

Details zur Rugby Nations Championship: Das Match Argentinien gegen Irland am 6. November um 21:10 Uhr auf Joyn, sowie Termine und Regeln zum neuen Turnierformat.

Die Rugby Nations Championship hat ihre offizielle Spielphase eröffnet und präsentiert ein ambitioniertes neues Format im internationalen Rugby Union. Dabei treten die sechs festen Nationen des Six-Nations-Turnier s, darunter England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales, auf die vier Verbände der SANZAAR -Nationen, also Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland, auf. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch die eingeladenen Gastteams aus Japan und Fidschi.

Das Turnierformat und die Spielfenster

Jede der zwölf teilnehmenden Mannschaften trifft im Verlauf der Meisterschaft auf alle sechs Nationen der jeweils gegnerischen Konferenz. Im Anschluss daran spielen die Teams gegen den jeweils gleichplatzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre. Die erste Austragung der Nations Championship wird über die beiden internationalen Spielfenster im Juli und im November ausgetragen, um die Kontinente gerecht zu berücksichtigen.

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Im großen Finale des Turniers treten die beiden bestplatzierten Teams der jeweiligen Hemisphäre gegeneinander an. Das Finals Weekend findet in London statt und steht unter dem Zeichen von zwei wichtigen Titeln. Die beste Mannschaft des gesamten Turniers gewinnt die neu geschaffene Nations Championship Trophy, die erstmals an den Champion dieses Wettbewerbs vergeben wird und die herausragende Leistung über den gesamten Saisonverlauf ehrt.

Gleichzeitig wird der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreichere Erdhalbkugel des Jahres auszeichnet. Dafür werden alle sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends zusammen gewertet. Die Hemisphäre, die als erste vier Punkte erreicht, sichert sich den Shield. Dieses prestigeträchtige Kräftemessen zwischen Nord- und Südhalbkugel entscheidet also über die übergeordnete Dominanz in der Weltspitze.

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Termine und Übertragung im Free-TV

Die Southern Series, also die ersten drei Spieltage des Turniers, wurden auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen, mit der Ausnahme der Heimspiele von Fidschi. Die weiteren Begegnungen finden auf der nördlichen Seite statt. ProSieben MAXX zeigt 21 Begegnungen live im Free-TV, wobei am sechsten Spieltag jeweils zwei Spiele parallel laufen, um die hohe Dichte der Partien abzudecken.

Ein zentraler Termin im Kalender ist der vierte Spieltag mit dem Match zwischen Argentinien und Irland am 6. November ab 21:10 Uhr. Dieser spannende Auftritt ist für Zuschauer im deutschsprachigen Raum kostenlos auf Joyn streambar. Zudem wurden bereits weitere Termine festgelegt, wie das Spiel zwischen Schottland und Neuseeland am 2. November um 15:10 Uhr am Scottish Gas Murrayfield in Edinburgh.

Weitere Spiele und Personalien

Am 2. November findet zudem das Aufeinandertreffen von Italien und Argentinien um 12:40 Uhr im Stadio Luigi Ferraris in Genua statt. England empfängt Japan am selben Tag um 17:40 Uhr im Allianz Stadium in Twickenham. Am 3. November stehen mit England gegen Neuseeland um 15:10 Uhr und Irland gegen Südafrika um 17:40 Uhr zwei weitere hochkarätige Partien auf dem Programm.

Frankreich empfängt Argentinien am 6. November um 21:10 Uhr im Stade de France in Paris. Unter den Beteiligten ist der deutschstämmige Anton Segner wieder im Kader der All Blacks. Seine Nominierung könnte bedeuten, dass er in den November-Partien für Neuseeland zum Einsatz kommt und somit eine besondere Rolle in der Begegnung mit den europäischen Top-Teams spielt.