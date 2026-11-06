Rugby Nations Championship: Argentinien trifft am 6. November auf Irland

Die Rugby Nations Championship startet intensiv. Am 6. November um 21:10 Uhr spielt Argentinien gegen Irland. Live-Streams auf Joyn und ProSieben MAXX im Überblick.

Die internationale Rugby Nations Championship hat ihre intensive Phase erreicht, bei der die sechs Teilnehmer des Six-Nations-Turniers - England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales - auf die vier SANZAAR-Nationen Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland treffen. Das Teilnehmerfeld wird durch die eingeladenen Teams aus Japan und Fidschi ergänzt, was eine einzigartige Begegnung der beiden Hemisphären im Rugby-Sport darstellt. Der Fokus des vierten Spieltags liegt dabei klar auf der Begegnung zwischen Argentinien und Irland, die am 6. November stattfindet.

Turnierstruktur und Finale in London

Jede Mannschaft trifft im Laufe des Turniers auf alle sechs Nationen der gegnerischen Konferenz, bevor im Anschluss jede Mannschaft gegen den gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre antritt. Diese erste Ausgabe der Nations Championship wird über die zwei internationalen Spielfenster im Juli und November ausgetragen, wobei das große Finale in London stattfindet. Dort gehen die beiden bestplatzierten Teams der jeweiligen Hemisphäre gegeneinander an, um die neue Nations Championship Trophy zu gewinnen, die erstmals an den Champion des Wettbewerbs vergeben wird.

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Gleichzeitig wird am Finals Weekend in London der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreichere Hemisphäre auszeichnet. Dafür werden alle sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends zusammen gewertet, und die Hemisphäre, die als erste vier Punkte erreicht, sichert sich den Shield. Während die Nations Championship Trophy den eigentlichen Turniersieger ehrt, entscheidet der Hemisphere Shield über das prestigeträchtige Kräftemessen zwischen Nord- und Südhalbkugel, was den sportlichen Wettstreit noch einmal intensiviert.

Termine und Live-Übertragung in Deutschland

Die Spiele des vierten Spieltags sind auf verschiedenen Plattformen verfügbar, wobei kostenlose Streams auf Joyn angeboten werden. Das Match zwischen Argentinien und Irland beginnt am 6. November ab 21:10 Uhr. Insgesamt zeigt ProSieben MAXX live 21 Begegnungen im Free-TV, wobei am sechsten Spieltag jeweils zwei Spiele parallel übertragen werden, um den Zuschauerströmungen gerecht zu werden und die höchste Reichweite zu gewährleisten.

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Zuvor wurde die Southern Series, also die ersten drei Spieltage des Turniers, größtenteils auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen, mit Ausnahme der Heimspiele von Fidschi. Die bereits absolvierten oder im Kalender verankerten Partien der Southern Series umfassten Spiele wie Schottland gegen Neuseeland am Scottish Gas Murrayfield in Edinburgh, Italien gegen Argentinien im Stadio Luigi Ferraris in Genua, sowie England gegen Japan und Neuseeland im Allianz Stadium in Twickenham.

Nationale Teams und Kaderentscheidungen

Die Spiele erstrecken sich über mehrere Stadien in Europa und Südamerika, darunter das Aviva Stadium in Dublin, wo Irland gegen Südafrika antrat, sowie das Stade de France in Paris, wo Frankreich gegen Argentinien spielte. Diese geografische Verteilung unterstreicht die globale Ausrichtung des neuen Formats, das darauf abzielt, die traditionellen rivalitäten des Rugby zu intensivieren und neue Märkte zu erschließen. Die Teilnahme von Fidschi als eingeladenes Team fügt dem Turnier eine weitere Dimension der Vielfalt hinzu.

Neben den Ergebnissen rückt auch die Personalie um den deutschstämmigen Anton Segner in den Fokus, der wieder zum Kader der All Blacks von Neuseeland gehört. Es ist zu erwarten, dass er in den November-Partien für Neuseeland zum Einsatz kommen könnte, was die internationale Bedeutung der Nations Championship für einzelne Spieler und deren Karrierewege weiter unterstreicht. Die Spannung steigt somit nicht nur durch die Punkte, sondern auch durch die Aufstellung namhafter Akteure wie Segner, die das Finale vorbereiten.