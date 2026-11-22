Die Rugby Nations Championship startet mit sechs Spielen am 6. Spieltag um 14:50 Uhr auf Joyn und ProSieben MAXX. Neuseeland, England und Irland treten gegen SANZAAR-Nationen an.

Das internationale Rugby- Turnier Nations Championship ist offiziell gestartet und sorgt für großes Aufsehen in der globalen Sportwelt. Das Teilnehmerfeld umfasst die sechs traditionellen Teams des Six-Nations-Turniers aus der nördlichen Hemisphäre, nämlich England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales. Diesen steht die SANZAAR-Konferenz aus der südlichen Hemisphäre mit den Mannschaften aus Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland gegenüber. Ergänzend dazu nehmen die eingeladenen Nationalteams aus Japan und Fidschi an dem hochkarätigen Wettbewerb teil, um die Titel im Rugby zu ermitteln.

Turnierstruktur und Austragungszeitraum

Die Spielstruktur des Turniers sieht vor, dass jede Mannschaft während des gesamten Verlaufs gegen alle sechs Nationen der gegnerischen Konferenz antritt. Nach diesen Vorrundenspielen folgt eine Phase, in der jede Mannschaft gegen den gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre spielt. Die erste Ausgabe der Nations Championship wird über die zwei internationalen Spielfenster im Juli und November ausgetragen. Im großen Finale treten die beiden bestplatzierten Teams der jeweiligen Hemisphäre gegeneinander an, um die höchsten Ehrentitel des Wettbewerbs zu verteidigen.

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Der Wettbewerb gliedert sich in verschiedene Phasen, wobei die sogenannte Southern Series die ersten drei Spieltage des Turniers umfasst. Diese Anfangsphase wurde auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen, mit der Ausnahme der Heimspiele von Fidschi, die entsprechend vor eigenem Publikum stattfanden. Diese Struktur gewährleistet ein ausgewogenes Format, das die geografischen Herausforderungen der Teams berücksichtigt und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit auf höchstem Niveau hält.

Preisgelder und Trophäen im Finale

Beim Finals Weekend in London geht es um gleich zwei prestigeträchtige Trophäen, die den Erfolg der Teams belohnen. Die beste Mannschaft des gesamten Turniers gewinnt die neue Nations Championship Trophy, die erstmals an den Champion des Wettbewerbs vergeben wird. Dieser Titel ehrt die einzelne erfolgreichste Nationalmannschaft über alle Spiele hinweg und krönt die individuelle Leistung im Feld.

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Gleichzeitig wird der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreichere Hemisphäre des Welt-Rugby auszeichnet. Dafür werden alle sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends zusammen gewertet. Die Hemisphäre, die als erste vier Punkte erreicht, sichert sich den Shield. Während die Nations Championship Trophy den individuellen Turniersieger ehrt, entscheidet der Hemisphere Shield über das prestigeträchtige Kräftemessen zwischen Nord- und Südhalbkugel.

Übertragung und mediale Präsenz

Für die Zuschauer in Deutschland bietet Joyn die Übertragung der Spiele kostenlos an. Der 6. Spieltag der Rugby Nations Championship mit drei Matches in Folge ist ab 14:50 Uhr auf der Streaming-Plattform verfügbar. Parallel dazu zeigt ProSieben MAXX 21 Begegnungen live im Free-TV. An sechsen Spieltag werden jeweils zwei Spiele parallel ausgestrahlt, was eine intensive Berichterstattung über den gesamten Wettbewerb hinweg ermöglicht und das Interesse der deutschen Rugby-Fans weckt.

Zusätzlich zur medialen Aufmerksamkeit steht auch die sportliche Zusammensetzung der Kader im Fokus. Der deutschstämmige Anton Segner gehört wieder zum Kader der All Blacks und könnte in den November-Partien für Neuseeland zum Einsatz kommen. Seine Verfügbarkeit erhöht die Spannungsgrad im Finale, da Neuseeland als eine der stärksten Nationen der südlichen Hemisphäre gilt und um die Top-Platzierungen kämpfen wird.