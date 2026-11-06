Rugby Nations Championship: Finale in London mit Trophäen und Stream-Terminen

Die Rugby Nations Championship endet mit dem Finals Weekend in London. Zwei neue Trophäen werden verliehen, das Finale zwischen den besten Teams der Hemisphären findet am 6. November statt.

Die erste Austragung der Rugby Nations Championship nähert sich ihrem Höhepunkt, während sich die Teilnehmer auf das entscheidende Finals Weekend in London vorbereiten. Dieses innovative Turnierformat bringt sechs Nationen der Northern Hemisphere - darunter England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales - mit vier SANZAAR-Nationen sowie zwei Einladungsteams zusammen. Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland bilden dabei die südliche Kontrahenten, ergänzt durch die gastgebenden Mannschaften aus Japan und Fidschi.

Turnierstruktur und Wettkampfmechanismus

Der Mechanismus des Wettbewerbs basiert auf einer komplexen Gruppenphase, in der jede Mannschaft während des gesamten Turnierverlaufs auf alle sechs Nationen der gegnerischen Konferenz trifft. Im Anschluss an diese Phase spielt jede Mannschaft gegen den Teilnehmer mit der identischen Platzierung aus der anderen Hemisphäre. Die gesamte erste Nations Championship wurde über zwei internationale Spielfenster im Juli und November ausgetragen, um eine faire Balance zwischen den Kontinenten zu gewährleisten.

Also read DFB-Nationalmannschaft: Kaderbekanntgabe, Nations League und Nagelsmann-Comment

Das Finale wird als Kräftemessen zwischen den beiden bestplatzierten Teams der jeweiligen Hemisphäre ausgetragen. Dieses Format sorgt für ein hochspannendes Abschlußerlebnis, da nicht nur das Team mit den meisten Punkten ins Rennen geht, sondern die Platzierungen im direkten Vergleich der beiden Halbzeiten entscheidend sind. Die Struktur zwingt die Teams, über die gesamte Distanz des Turniers hinweg konstant hohe Leistungen zu bringen.

Die zwei Trophäen und der Hemisphere Shield

Während des Finals Weekends in London werden gleich zwei prestigeträchtige Trophäen vergeben, die unterschiedliche Aspekte des Erfolgs honorieren. Die neue Nations Championship Trophy geht an den Gesamtsieger des Wettbewerbs, also die Mannschaft, die das beste Ergebnis im direkten Vergleich der Finalisten erreicht. Diese Auszeichnung wird erstmals an den Champion dieses neuen Formats verliehen und steht für den individuellen Triumph eines Teams.

Advertisement

Neben der individuellen Trophäe wird der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreicher Erdhalbkugel des Jahres auszeichnet. Dafür werden alle sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends zusammen gewertet. Die Hemisphäre, die als Erste vier Punkte in diesen Vergleichsspielen erzielt, sichert sich den Shield. Diese Regelung verwandelt das abschließende Wochenende in ein kontinentaleres Duell, das über den kollektiven Erfolg Nord- gegen Südhalbkugel entscheidet.

Die Southern Series, also die ersten drei Spieltage des Turniers, wurden ausschließlich auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen, mit der Ausnahme der Heimspiele von Fidschi. Diese geografische Trennung in der Gruppenphase sollte sicherstellen, dass keine Mannschaft durch längere Reisezeiten oder Klimafaktoren benachteiligt wird. Die Rotation der Spielorte unterstreicht den globalen Anspruch des neuen Formates.

Medienrechte, Streaming und Fernsehübertragung

Für die Zuschauer bietet das Turnier umfangreiche Zugangsmöglichkeiten, da die Spiele sowohl im linearen Fernsehen als auch im Streaming verfügbar sind. Die Rugby Nations Championship ist kostenlos auf der Plattform Joyn streambar, was den Zugang für ein breites Publikum in Deutschland und den deutschsprachigen Regionen erleichtert. Diese Strategie zielt darauf ab, die Reichweite des Rugbysports zu vergrößern und neue Fanbasen für die Nationen zu erschließen.

Parallel dazu sichert sich ProSieben MAXX die Rechte an der Live-Übertragung im Free-TV. Der Sender wird insgesamt 21 Begegnungen live ausstrahlen, wobei am sechsten Spieltag jeweils zwei Spiele parallel gesendet werden. Diese massive Präsenz im deutschen Free-TV unterstreicht die wachsende Bedeutung der Nations Championship im Sportprogramm der deutschsprachigen Sender und ermöglicht es interessierten Zuschauern, den gesamten Verlauf der Saison ohne Abo-Kosten zu verfolgen.

Advertisement

Spezielle Spieltermine und Spielerfokus

Der vierte Spieltag der Rugby Nations Championship ist am 6. November mit dem hochkarätigen Match zwischen Argentinien und Irland terminiert. Dieser Aufbauwettbewerb beginnt um 21:10 Uhr und bietet den Fans einen direkten Einblick in die Vorbereitung der Teams auf das Finale. Die genauen Zeitpläne der vorherigen und folgenden Partien zeigen die globale Verteilung der Spiele über verschiedene Zeitzonen hinweg.

Zu den bemerkenswerten Spielern der Saison gehört der deutschstämmige Anton Segner, der wieder zum Kader der All Blacks gehört. Als Teil der neuseeländischen Nationalmannschaft könnte Segner in den November-Partien für Neuseeland zum Einsatz kommen und damit eine direkte Verbindung zwischen der deutschen und der internationalen Rugbyszene herstellen. Seine Nominierung unterstreicht die internationale Durchmischung der Kader in diesem innovativen Turnier.

Die genauen Ansetzungen der Southern Series beinhalten Partien wie Schottland gegen Neuseeland im Scottish Gas Murrayfield in Edinburgh sowie Italien gegen Argentinien im Stadio Luigi Ferraris in Genua. England trifft in den Allianz Stadiums in Twickenham sowohl auf Japan als auch auf Neuseeland, während Irland in Dublin gegen Südafrika und Frankreich in Paris gegen Argentinien antritt. Diese vielfältigen Spielorte verdeutlichen die globale Tragweite des Wettbewerbs.