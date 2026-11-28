Das Finale der Rugby Nations Championship findet in London statt. England, Frankreich und andere treffen auf Südafrika, Neuseeland und Australien um die neue Trophy und das Hemisphere Shield.

Das spektakuläre Finale der Rugby Nations Championship wird in London ausgetragen und präsentiert sich als das absolute Highlight dieses innovativen internationalen Turniers. Sechs Matches an drei Tagen bestimmen dabei die endgültigen Gewinner dieses ersten Durchgangs der neuen Wettbewerbsserie. Das Publikum kann die entscheidenden Begegnungen des Finals Weekends kostenlos auf Joyn streamen, wodurch die Reichweite dieses sportlichen Events erheblich gesteigert wird.

Teilnehmerfelder und Turnierstruktur der Championship

Bei dem internationalen Turnier treten die sechs Teams des Six-Nations-Turniers an, konkret sind dies England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales. Dieses europäische Feld trifft auf die SANZAAR-Nationen Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland aus der südlichen Hemisphäre. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch die eingeladenen Teams aus Japan und Fidschi, die als Gastmannschaften den Wettbewerb bereichern.

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Jede Mannschaft trifft während des Turnierverlaufs auf die sechs Nationen der gegnerischen Konferenz. Anschließend spielt jede Mannschaft gegen den gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre. Diese erste Nations Championship wird über die zwei internationalen Spielfenster im Juli und November ausgetragen, was eine lange Saison über mehrere Monate hinweg ermöglicht.

Die Trophäen und die Bewertung im Finale

Im großen Finale spielen die beiden bestplatzierten Teams der jeweiligen Hemisphäre gegeneinander, um die Ehre des Turniersiegers. Beim Finals Weekend in London geht es um gleich zwei Trophäen, die es zu gewinnen gilt. Die beste Mannschaft des Turniers gewinnt die neue Nations Championship Trophy, die erstmals an den Champion des Wettbewerbs vergeben wird.

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Gleichzeitig wird der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreichere Hemisphäre auszeichnet. Dafür werden alle sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends zusammen gewertet. Die Hemisphäre, die als erste vier Punkte erreicht, sichert sich den Shield, während die Nations Championship Trophy den Turniersieger ehrt.

Diese Regelung entscheidet über das prestigeträchtige Kräftemessen zwischen Nord- und Südhalbkugel. Es handelt sich somit um eine doppelte Auszeichnung, die sowohl den einzelnen besten Klub als auch die dominante geografische Region des globalen Rugbysport ehrt. Die Spannung im Finale ist dadurch besonders hoch, da beide Aspekte auf dem Spiel stehen.

Südlings-Serie und Medienpräsenz in Deutschland

Die "Southern Series", die ersten drei Spieltage des Turniers, wurden auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen, mit Ausnahme der Heimspiele von Fidschi. Diese geografische Aufteilung trägt zur Logik des Wettbewerbs bei und verteilt die Reiserouten der Teams fair über die beiden Kontinente.

LIVE und KOSTENLOS im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Stream: 21 Begegnungen zeigt ProSieben MAXX live im Free-TV. Dabei sind am sechsen Spieltag jeweils zwei Spiele parallel zu sehen, was die Intensität des Turnierabschlusses unterstreicht. Die deutsche Öffentlichkeit hat somit exzellente Zugangsmöglichkeiten zu den internationalen Top-Spielen.

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Auch sportlich gibt es besondere Themen zu beachten, da der deutschstämmige Anton Segner wieder zum Kader der All Blacks gehört. Er könnte in den November-Partien für Neuseeland zum Einsatz kommen, was die internationale Vernetzung des Sports zeigt. Die Verbindung zwischen europäischen und südhemisphärischen Spielern macht die Nations Championship zu einem einzigartigen Phänomen.